۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

در خطبه های نماز جمعه تبریز عنوان شد؛

رئیس‌جمهور به یاوه‌گویی‌های ترامپ جواب کوبنده ‌ای داد

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان به یاوه ‌گویی های ترامپ جواب کوبنده ‌ای داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سید محمدعلی آل‌ هاشم ظهر امروز در خطبه ‌های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و پرتعداد مردم ولایت مدار تبریز در مصلای اعظم امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، گفت: اظهارات ضدبرجامی ترامپ را حتی کارشناسان غربی نیز  قبول نکرده اند.

وی سپس با بیان اینکه مردم و نخبگان آمریکا باید از داشتن چنین رئیس جمهوری خجالت بکشند، گفت: یاوه‌ گویی‌های ترامپ در سازمان ملل نشان داد که مسوولان باید زیر بار ظلم و ستم نروند و البته که نخواهند رفت.

آمریکا همیشه بدعهد بوده است

امام جمعه تبریز سپس به سخنرانی خوب و شایسته رئیس جمهور کشورمان در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور به یاوه ‌گویی های ترامپ جواب کوبنده ‌ای داد و از وی خواست تا معذرت خواهی کند.

حجت‌ الاسلام آل‌ هاشم همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر مواضع خود در برابر آمریکا خواهد ایستاد، ادامه داد: آمریکا همیشه بدعهد بوده است و باید مقابله به مثل کنیم. ما همیشه از مظلومان حمایت می کنیم و از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.

عزاداری های ماه محرم در شان امام حسین(ع) برگزار شود

وی سپس به آغاز ماه محرم اشاره کرد و با تاکید بر اینکه عزاداری های ماه محرم در شان امام حسین(ع) برگزار شود، ادامه داد: بالاترین رمز بقای شیعه، نهضت امام حسین(ع) و تداوم راه ایشان است.

امام جمعه تبریز ادامه داد: ما توانستیم درس ‌های نهضت عاشورا را در انقلاب اسلامی مشاهده کنیم که نفی طاغوت از جمله آنها بود.

وی سپس به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره کرد و  گفت: امام حسین برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و باید امروز به این مهم توجه شود.

ضرورت نرم خویی در امر به معروف و نهی از منکر

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تذکر لسانی وظیفه همگانی است، ادامه داد: فردی که امر به معروف و نهی از منکر می‌ کند باید در کنار فرد ارشاد شنونده قرار گیرد نه اینکه در مقابل او. نرم خویی در امر به معروف و نهی از منکر توسط عاملان امر به معروف و نهی از منکر ضروری است.

حجت‌ الاسلام آل‌ هاشم سپس به آغاز هفته دفاع مقدس و همزمانی آن با ماه محرم اشاره کرد و با بیان اینکه بعد از ۱۹ ماه تخریب، ترور، انفجار در اوایل انقلاب، دشمن به این نتیجه رسید که باید به توسل به جنگ سخت، وارد عمل شده و اهداف متفاوتی را کسب کند، افزود: امروز اقتداری که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد به برکت نیروی مسلح، شهدا و رزمندگان اسلام است.

وی با بیان اینکه مردم ایران در زمان جنگ تحمیلی وجب از خاک را به دشمن ندادند، گفت: براندازی نظام جمهوری اسلامی، مالکیت اروند رود و رهبری جهان عرب اهداف رژیم بعثی در آغاز جنگ هشت ساله بود که به هیچ کدام نرسیدند.

    • س.ق IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
      سلام رئیس چمهور اگر خیلی هنرمند است،قدری به شعارهای انتخاباتی خودش عمل کند که ملت به خاطر قولها وشعارهای روحانی به او رای دادند.

