به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سید محمدعلی آل‌ هاشم ظهر امروز در خطبه ‌های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و پرتعداد مردم ولایت مدار تبریز در مصلای اعظم امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، گفت: اظهارات ضدبرجامی ترامپ را حتی کارشناسان غربی نیز قبول نکرده اند.

وی سپس با بیان اینکه مردم و نخبگان آمریکا باید از داشتن چنین رئیس جمهوری خجالت بکشند، گفت: یاوه‌ گویی‌های ترامپ در سازمان ملل نشان داد که مسوولان باید زیر بار ظلم و ستم نروند و البته که نخواهند رفت.

آمریکا همیشه بدعهد بوده است

امام جمعه تبریز سپس به سخنرانی خوب و شایسته رئیس جمهور کشورمان در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور به یاوه ‌گویی های ترامپ جواب کوبنده ‌ای داد و از وی خواست تا معذرت خواهی کند.

حجت‌ الاسلام آل‌ هاشم همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر مواضع خود در برابر آمریکا خواهد ایستاد، ادامه داد: آمریکا همیشه بدعهد بوده است و باید مقابله به مثل کنیم. ما همیشه از مظلومان حمایت می کنیم و از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.

عزاداری های ماه محرم در شان امام حسین(ع) برگزار شود

وی سپس به آغاز ماه محرم اشاره کرد و با تاکید بر اینکه عزاداری های ماه محرم در شان امام حسین(ع) برگزار شود، ادامه داد: بالاترین رمز بقای شیعه، نهضت امام حسین(ع) و تداوم راه ایشان است.

امام جمعه تبریز ادامه داد: ما توانستیم درس ‌های نهضت عاشورا را در انقلاب اسلامی مشاهده کنیم که نفی طاغوت از جمله آنها بود.

وی سپس به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره کرد و گفت: امام حسین برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و باید امروز به این مهم توجه شود.

ضرورت نرم خویی در امر به معروف و نهی از منکر

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تذکر لسانی وظیفه همگانی است، ادامه داد: فردی که امر به معروف و نهی از منکر می‌ کند باید در کنار فرد ارشاد شنونده قرار گیرد نه اینکه در مقابل او. نرم خویی در امر به معروف و نهی از منکر توسط عاملان امر به معروف و نهی از منکر ضروری است.

حجت‌ الاسلام آل‌ هاشم سپس به آغاز هفته دفاع مقدس و همزمانی آن با ماه محرم اشاره کرد و با بیان اینکه بعد از ۱۹ ماه تخریب، ترور، انفجار در اوایل انقلاب، دشمن به این نتیجه رسید که باید به توسل به جنگ سخت، وارد عمل شده و اهداف متفاوتی را کسب کند، افزود: امروز اقتداری که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد به برکت نیروی مسلح، شهدا و رزمندگان اسلام است.

وی با بیان اینکه مردم ایران در زمان جنگ تحمیلی وجب از خاک را به دشمن ندادند، گفت: براندازی نظام جمهوری اسلامی، مالکیت اروند رود و رهبری جهان عرب اهداف رژیم بعثی در آغاز جنگ هشت ساله بود که به هیچ کدام نرسیدند.