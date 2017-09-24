تشریح منابع آلودگی رودخانه کرج/نبود سیستم فاضلاب در جاده چالوس

خبرگزاری مهر - گروه استانها: وجود رودخانه در هر منطقهای آبادانی را به همراه دارد، رودخانه حفاظتشده کرج نیز که منبع مهم تأمین آب شرب تهران و کرج است در جاده چالوس واقعشده و بیراهه نیست اگر بگوییم؛ حیات جاده به جان این رودخانه بسته است.
اما این منبع خدادادی که جان میبخشد هر از چند گاهی به دلیل سهلانگاری و بیاحتیاطی ساکنان مجاور رودخانه اعم از مراکز خدماتی - پذیرایی، روستاییان و ساکنان باغ ویلاها آلوده میشود، آلودگیهای از قبیل تخلیه نفت، گازوئیل و یا سپتیک های فاضلاب، بحث آلودگی محیطزیست بهویژه آلودگی رودخانهها که منبع شرب شهروندان هستند همیشه موردتوجه متولیان بوده است بهطوریکه حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بیستم شهریورماه سال گذشته در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه گل و گیاه کرج بر ساماندهی رودخانه کرج تأکید کرد و گفت: رهاسازی سپتیک های فاضلاب در این رودخانه تبدیل به معضلی برای محیطزیست شده است.
برای بررسی وضعیت زیست محیطی این رودخانه مهم و حیاتی با حمیدرضا لشکری رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان کرج گفتگویی ترتیب دادیم که در ادامه میخوانید.
لشکری با اشاره به اینکه بر اساس نتایج ایستگاه سنجش آلودگی نمیتوان گفت رودخانه کرج آلوده است، اظهار کرد: با توجه به خروشان بودن این رودخانه، تصفیه بهصورت طبیعی انجام میگیرد از طرفی حجم و سرعت انتقال آب با توجه به بستر رودخانه نشان میدهد میزان آلودگی در رودخانه کرج از میانگین و استاندارد کشوری بالاتر نیست.
وی با تأکید بر اینکه بدون شک باید منابع آلاینده را تا حد ممکن کنترل کرده و کاهش دهیم، افزود: منابع آلاینده رودخانه کرج به چند دسته تقسیم میشود که میتوان به ترتیب راجع به آنها توضیحات لازم را ارائه کرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست کرج با اشاره به وجود روستاها در محور کرج -چالوس، تصریح کرد: در حال حاضر دو روستا در این مسیر دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند.
شبکه تصفیه فاضلاب برای ۹ روستای محور کرج-چالوس ایجاد خواهد شدلشکری احداث یک سیستم تصفیه فاضلاب دیگر در آیندهای نزدیک را ازجمله اقدامات حائز اهمیت و در دستور کار برشمرد و گفت: طبق برنامهریزی صورت گرفته و با پیگیری آبفای روستایی؛ شبکه تصفیه فاضلاب برای ۹روستای دیگر در محور کرج - چالوس ایجاد خواهد شد که بدون شک تأمین اعتبار لازم سبب تسریع در این امر میشود.
وی وجود واحدهای خدماتی را یکی دیگر از منابع آلاینده مطرح کرد و افزود: واحدهای رستورانی ملزم به ساخت مخزن ذخیره پساب هستند تا پس از پر شدن مخزن، پسابها توسط تانکر به مراکز مجاز منتقل شوند.
وی ارتکاب جرم و تخلف در این خصوص را دور از تصور ندانست و بیان کرد: متأسفانه گاهی اوقات برخی از این پسابها توسط افراد متخلف وارد رودخانه شده که طبق قانون با این دسته از اقدامات برخورد میشود بهگونهای برخی اوقات شاهد پلمب شدن واحد متخلف هستیم.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست کرج وجود واحدهای لبنیاتی را یکی دیگر از عوامل آلاینده رودخانه کرج برشمرد و گفت: این واحدها طی دو سال گذشته موردبررسی قرارگرفته، همه واحدهای لبنی بزرگ مستقر در محور کرج - چالوس از تصفیهخانه فاضلاب برخوردار هستند.
وی با اشاره به اینکه فاضلاب این واحدها از نوع فاضلاب صنعتی محسوب میشود، اظهار کرد: این امر سبب شده واحدهای مذکور ملزم به احداث تصفیهخانه باشند.
لشکری بابیان اینکه گردشگری سومین منبع آلودگی این رودخانه است، محور کرج - چالوس را فاقد زیرساخت مناسب گردشگری خواند و افزود: باید فرهنگسازی جدی در این خصوص صورت گیرد.
نبود سیستم گازرسانی در روستاهای محور چالوس و استفاده از سوخت فسیلی باعث آلوده شدن رودخانه کرج با مواد نفتی میشودوی نبود سیستم گازرسانی شهری به این منطقه را عاملی برای استفاده از مواد سوختی و فسیلی برشمرد و ادامه داد: گاهی اوقات بیدقتی برخی واحدها سبب شده آلودگیها نفتی به رودخانه سرازیر شود، بیشک بهمحض رؤیت آلودگی محل شناسایی و جلوگیریهای لازم انجام میگیرد.
لشکری گفت: در سال ۹۴ شورای عالی امنیت ملی مصوبات جدیدی برای جلوگیری از آلودگی آب شرب البرز و تهران ارائه کرد، در این مصوبه برای دستگاههای آبفای روستای شهری، شرکت پخش فراوردههای نفتی، دهیاریها، شهرداری، بخشداری، میراث فرهنگی و محیطزیست وظایف گوناگونی تعریفشده است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست کرج در خاتمه تأکید کرد: در قالب این مصوبات طی دو سال گذشته ۲۹ جلسه در استان البرز برگزارشده است.
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