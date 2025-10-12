رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت رودخانه بابلرود گفت: در مسیر این رودخانه هیچ‌گونه واحد صنعتی یا خدماتی که پساب بدون تصفیه را وارد آن کند وجود ندارد، اما تخلیه فاضلاب خانگی همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر با اشاره به وضعیت آلودگی بابلرود اظهار داشت: در مسیر این رودخانه، هیچ واحد صنعتی یا خدماتی که پساب تصفیه‌نشده را مستقیماً وارد رودخانه کند وجود ندارد.

وی با اشاره به وجود چند ایگوی شهری در حریم این رودخانه افزود: متأسفانه این ایگوها که به‌منظور هدایت آب‌های سطحی احداث شده‌اند، در زمان ساخت تحت نظارت محیط زیست نبوده‌اند و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است.

احمدی تصریح کرد: متأسفانه برخی منازل مسکونی که در محدوده شهری و مسیر رودخانه قرار دارند، به‌صورت غیراصولی از طریق لوله‌های مجزا، فاضلاب خود را به این ایگوها و در نهایت به رودخانه بابلرود هدایت می‌کنند.

رئیس اداره محیط زیست بابلسر با بیان اینکه این وضعیت تهدید جدی برای اکوسیستم رودخانه‌ای و سلامت عمومی محسوب می‌شود، گفت: تنها راهکار مؤثر و بلندمدت برای حل این مشکل، اجرای طرح جامع شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری و راه‌اندازی کامل سیستم تصفیه فاضلاب است.

وی خواستار توجه جدی مسئولان ذی‌ربط و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی شد تا از ادامه روند آلودگی در بابلرود جلوگیری شود.