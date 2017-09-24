مراسم «لبیک یا حسین» در امامزادگان شاخص گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم برنامه های متعددی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: امسال اولین روز از ماه محرم همزمان با روز جمعه شد که با برنامه ریزی های صورت گرفته توانستیم مراسم «شیر خوارگان حسینی» را در ۶۳ امامزاده شاخص گلستان برگزار کنیم.

مدیرکل اوقاف و امر خیریه استان گلستان گفت: امروز همزمان با دومین روز از ماه محرم مراسم «لبیک یا حسین» در تمامی امامزادگان شاخص استان برگزار شد.

وی با شاره به اینکه اکنون ایستگاه های صلواتی در ورودی امامزادگان برپا است، تصریح کرد: مراسم ویژه «احلی من العسل» و «رهروان زینبی» از دیگر برنامه های این اداره کل است که طی چند روز آینده در امامزادگان و بقاع های شاخص استان برگزار می شود.

سهرابی با بیان اینکه برنامه های مختلفی در روز تاسوعا تدارک دیده شده است، گفت: اقامه نماز ظهر در روز عاشورا یکی از مهمترین برنامه های ما به شمار می‌آید.

وی در خصوص هدف از برگزاری مراسم لبیک یا حسین، افزود: زمانی که امام حسین (ع) به سرزمین کربلا رسیدند از هیچ کس استمداد نطلبید تا دشمنان سو استفاده نکند اما در روز عاشورا استمداد طلبید تا دشمنان نگویند که حسین از ما یاری نخواسته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: امروز زنان و مردان ما در امامزادگان اجتماع عظیمی با عنوان لبیک یا حسین شکل دادند تا اعلام کنند اگر در آن روزگار نبودیم یاری دهنده امام خود باشیم، امروز با سر دادن شعار لبیک یا حسین اعلام خواهیم کرد که ادامه دهنده راه حسین ابن علی (ع) خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد نام حسین محو شود.

وی با اشاره به اینکه امروز لبیک یا خامنه ای همان لبیک یا حسین است، افزود: ما در کشور اسلامی معتقد به ولایت هستیم، هر زمانی امام زمان خود را دارد که در آن روزگار امام حسین(ع) به عنوان امام زمان بود.

سهرابی با بیان اینکه اگر امروز امام زمان ما حاضر نیستند نائب امام در بین افراد جامعه هستند، اظهار کرد: اکنون رهبر انقلاب به عنوان نائب الامام هستند.

مردم در مقابل یاوه گویی های ترامپ سرتعظمیم فرود نمی آورند

وی با اشاره به یاوه گویی های ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تصریح کرد: سخنان آقای ترامپ که طی روز های اخیر در مورد جمهوری اسلامی ایران زده شد بسیار بی پایه و بی اساس است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با بیان اینکه آمریکایی ها با پیشنهادهایی که در راستای برجام داده بودند اکنون منکر همه وعده های خود شدند، گفت: همان گونه که امام خمینی(ره) در اوایل انقلاب فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی افزود: مردم ایران در مقابل این یاوه گویی ها مقاوم و حسینی هستند و در مقابل هر گفته ای سر تعظیم فرود نمی آورند و همچون رهبر خود امام حسین مقاوم در مقابل ظلم ایستاده اند.