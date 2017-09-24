مخالفت مجلس با طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد که در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفته، در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان به تصویب نرسید.

اصلی ترین علت مخالفت نمایندگان با این طرح، وجود بار مالی در آن و عدم تعریف راه حل مناسب برای حل این مشکل بوده است.

در ماده واحده این طرح آمده بود که از ابتدای سال ۹۶ موسسان و مدیران آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای که با اخذ مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت می کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و از مزایای این قانون برخوردار می شوند و سازمان نیز مکلف است در صورت تامین اعتبار موردنیاز در بودجه سنواتی، با دریافت میانگین پانزده بیست و هفتم حق بیمه شده مذکور، با تشخیص سازمان فنی و حرفه ای کشور مزایای مربوط به آنان را ارائه نمایند؛ مابقی حق بیمه که دوازده بیست و هفتم است از محل اعتبار موردنیاز اجرای این قانون و درآمد حاصل از افزایش سالانه ۱۰ درصدی حق مشاوره و ثبت نام کارآموزان توسط سازمان فنی و حرفه ای به تامین اجتماعی پرداخت می شود.

نمایندگان با ۱۲۰ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن به این طرح رای ندادند و با آن مخالفت کردند.