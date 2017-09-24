ساختار جدید و معاونان بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، مهدی قزلی در این باره افزود: همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شد؛ این تصمیم هیات مدیره مبتنی بر ساختارهای سازمانی فعال در دیگر مجموعه‌های فرهنگی مشابه بوده که از یک‌سو با هدف چابک‌سازی سازمانی تحقق یافته و از سوی دیگر نیم‌نگاهی نیز به همسان‌سازی زیرمجموعه‌های مرتبط با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته است؛ مجموعه‌هایی که در ساختارهایی با دو معاونت محتوایی و اجرایی فعالیت می‌کنند.

قزلی همچنین درباره تغییرات ایجاد شده در ساختار سازمانی بنیاد خاطرنشان کرد: براساس ساختار جدید که به تصویب اعضای هیات مدیره بنیاد شعر و ادبیات داستانی رسیده، فعالیت‌های بنیاد از این پس در ۴ بخش ( ۲ معاونت و ۲ مدیریت) زیر نظر مستقیم مدیرعامل پیگیری خواهد شد.

وی اضافه کرد: «معاونت فرهنگی و امور استان‌ها»، «معاونت اجرایی و اداری- مالی»، «مدیریت روابط عمومی» و «مدیریت دفتر ارزیابی و برنامه‌ریزی» بخش‌هایی هستند که طبق ساختار جدید به طور مستقیم زیر نظر مدیرعامل بنیاد وظایف و ماموریت‌های محوله را انجام خواهند داد و سایر بخش‌ها با توجه به ماهیت کاری خود در یکی از این معاونت‌ها یا مدیریت‌ها فعال خواهند شد.

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در پاسخ به پرسشی در زمینه تغییر نامِ واحد «طرح و برنامه»‌ به «مدیریت دفتر ارزیابی و برنامه‌ریزی» گفت: همان‌گونه که از نام این دفتر برمی‌آید توقع هیات مدیره از بنده به عنوان مجری تصمیمات و مصوبات، این بود که علاوه بر ارائه برنامه سالانه و فصلی در حوزه‌های محتوا و اجرا، برنامه‌ای نیز در زمینه ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف ارائه نمایم. به همین دلیل ضمن تثبیت مسئولیت‌های پیشین دفتر طرح و برنامه موضوع ارزیابی نیز به ماموریت‌های این بخش اضافه شد.

قزلی با رد برخی اخبار نادرست مبنی بر ادغام حوزه فعالیت‌های شعر و داستان در بنیاد توضیح داد: همان‌گونه که می‌دانیم در هیات مدیره بنیاد افراد صاحب‌نظر و کارشناسان صاحب‌نام شعر و داستان کشور عضویت دارند و این افراد کاملا بر این امر واقف‌اند که حوزه‌های شعر و داستان هرگز در یکدیگر قابل ادغام نیست. بنابراین تصمیم این بزرگواران در هیات مدیره بر آن بود که در ساختار جدید، فعالیت شعر و داستان در قالب دو دفتر کاملا مستقل زیر نظر معاونت فرهنگی و امور استان‌ها انجام شود و صد البته که بنده خود را موظف به پیگیری امور در تمام زمینه‌های کاری بنیاد؛ حسب ماموریت‌های محوله می‌دانم.

بر پایه این گزارش مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان پس از تصویب ساختار سازمانی توسط هیات مدیره این موسسه طی حکم‌های جداگانه، بهروز جلالی را به سمت «معاون فرهنگی و امور استان‌ها»، حمید آزادگان را به سمت «معاون اجرایی و اداری-مالی» و میثم امیری را به سمت «مدیر دفتر ارزیابی و برنامه‌ریزی» منصوب کرد.

وی همچنین در حکم دیگری مسعود دیانی، سردبیر فعلی مجله الکترونیکی «الفیا» را به عنوان «سرپرست روابط عمومی» این بنیاد منصوب کرد.

مهدی قزلی در پایان خاطر نشان کرد: در این فرصت از زحمات بی‌شائبه برادر بزرگوار جناب ابراهیم زاهدی مطلق، معاون پیشین این بنیاد در حوزه داستان که به تازگی به درجه بازنشستگی نائل شده‌اند و همچنین دوست عزیزم جناب آقای حمید محمدی، مدیر پیشین روابط عمومی نیز به خاطر همتی که در این دوره برای انعکاس اخبار بنیاد از خود نشان داده‌اند سپاسگزاری می‌کنم و ضمن آرزوی سلامت برای این دو عزیز اعلام می‌کنم که ارتباط بنیاد با این بزرگواران قطع نخواهد شد و در آینده نیز از تجارب ارزنده این دوستان بهره‌مند خواهیم بود.