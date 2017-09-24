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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

در شمال غرب کشور؛

رزمایش امنیتی محرم با رمز مقدس «یا حسین(ع)» آغاز شد

رزمایش امنیتی محرم با رمز مقدس «یا حسین(ع)» آغاز شد

عملیات آتش سنگین توپخانه قرارگاه حمزه سیدالشهداء در منطقه عمومی شمال غرب کشور انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اصلی رزمایش امنیتی محرم دقایقی پیش با رمز مقدس «یا حسین(ع)» با حضور سردار شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه نظامی در منطقه عمومی شمال غرب کشور آغاز شد.

بنابراین گزارش در مرحله اصلی این رزمایش امنیتی که با محوریت قرارگاه حمزه سیدالشهداء برگزار می شود یگان‌های پیاده، زرهی، جنگال، هوانیروز و موشکی به تمرین آمادگی‌های دفاعی می‌پردازند.

کد مطلب 4096288

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