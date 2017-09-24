نگاهی نو به نادیده های دفاع مقدس در مستند «آلزایمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بسیج صدا و سیما، مجموعه مستند «آلزایمر» به کارگردانی نوید سالاری مقدم و تهیه‌کنندگی اسماعیل ارجمندی و ابراهیم ارجمندی در گروه برنامه‌های تلویزیونی مرکز بسیج صدا و سیما تولید شده است. این مجموعه که در ۶ قسمت تولید شده، به طور موازی از شبکه سه ساعت ۲۴ و شبکه مستند ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

در این مجموعه برنامه تلاش شده است که فیلم هم برای متخصص و نخبگان و هم برای عموم جامعه قابل فهم باشد و این سوال کلیدی را دنبال می‌کند که «شهر چگونه وقایع تاریخی، رخدادها و قهرمان های خود را برای شهرنشینان روایت می کند؟ و این روایت چگونه توسط مردم تجربه می شود؟».

قسمت اول «آلزایمر» شکل‌گیری فضای کلی مستند حول سوال فوق و بررسی تطبیقی برخورد با تاریخ و هویت در فضای شهری میان ایران و ایتالیا و دیگر کشورها را بررسی می‌کند و قسمت دوم بررسی تطبیقی المان های روایتگر تاریخ و هویت در شهرهای کشورهای مختلف از جمله روسیه را در دستور کار دارد.

همچنین قسمت سوم به مقایسه ساخت یادمان ها برای جنگ های تاریخی در کشورهای مختلف مثل فرانسه و ایتالیا و روسیه و ایران می‌پردازد و قسمت چهارم مقایسه یادمان های جنگ ایران و عراق در ۲ کشور را در دستور کار دارد.

قسمت پنجم روایت قهرمانان زن و تاریخ ساز جهان در شهرهای شان در مقایسه با ایران است و قسمت ششم در رابطه با موزه‌ها با نام «فراموشخانه» است. در خلال این قسمت سفری به موزه جنگ مسکو و استانبول و مقایسه‌ای با موزه های جنگ تهران، خرمشهر و ایران باستان در تهران صورت می‌گیرد.