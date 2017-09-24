برنامه کنفرانس خبری پرسپولیسی ها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی پیش از بازی پرسپولیس برابر الهلال فردا دوشنبه از ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در هتل پارک روتانا برگزار خواهد شد.

کنفرانس خبری برانکو ایوانکوویچ و رامون دیاز هم به ترتیب در ساعات ۱۳:۱۵ دقیقه و ۱۳:۴۵ دقیقه فردا به وقت محلی در همین هتل برگزار خواهد شد و کاپیتان‌های دو تیم در کنفرانس خبری حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰ سه شنبه هفته جاری دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل الهلال عربستان در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی امارات برگزار خواهد کرد.