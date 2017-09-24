  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

برنامه کنفرانس خبری پرسپولیسی ها اعلام شد

برنامه کنفرانس خبری پرسپولیسی ها اعلام شد

زمان نشست خبری سرمربیان و کاپیتان های پرسپلیس و الهلال عربستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی پیش از بازی پرسپولیس برابر الهلال فردا دوشنبه از ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در هتل پارک روتانا برگزار خواهد شد.

کنفرانس خبری برانکو ایوانکوویچ و رامون دیاز هم به ترتیب در ساعات ۱۳:۱۵ دقیقه و  ۱۳:۴۵ دقیقه فردا به وقت محلی در همین هتل برگزار خواهد شد و کاپیتان‌های دو تیم در کنفرانس خبری حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰ سه شنبه هفته جاری دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل الهلال عربستان در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی امارات برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 4096361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها