مهلت شرکت در جشنواره «سینماحقیقت» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» عموم تهیه‌کنندگان و مستندسازان تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۵ مهرماه ۹۶ فرصت دارند که مشخصات جدیدترین آثار مستند خود را روی وب‌سایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir ثبت کرده و نسخه نهایی فیلم خود را برای بازبینی به دبیرخانه جشنواره «سینماحقیقت» به نشانی خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طبقه اول تحویل دهند که این مهلت با توجه به فاصله زمانی کوتاه تا آغاز جشنواره تمدید نمی‌شود.

اسامی فیلم‌های منتخب بخش «مسابقه ملی» جشنواره «سینماحقیقت» در ۲ گروه مستندهای کوتاه تا ۴۵ دقیقه و بلند یعنی بالای ۴۵ دقیقه در نیمه دوم آبان‌ماه اعلام می شود.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است در شهر تهران برگزار خواهد کرد.