دستورالعمل گیج بازی کتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتاب های نردبان، «به کیلکاها رحم کنید»، «آبی بسازیم آبستان»، «مصیبتی به نام دود»»، «شهری که دیگر شهر نبود» عنوان چهار داستانی است که در قالب طنز نوشته و هر کدام به صورت یک مجلد در مجموعه «دستورالعمل گیج بازی» گنجانده شده اند.

زهرا شاهی در توضیح این مجموعه گفت: «داستان در یک شهر ساحلی اتفاق می­افتد. دو طایفه در این شهر زندگی می کنند به نام چشماغی­ها و کله­ کفگیری­ها که به شدت باهم رقابت دارند و سر همین رقابت در طول داستان منابع طبیعی، محیط زیست و در نهایت کل شهر را نابود می کنند. وجه مشترک این دو طایفه، علاوه بر کسب و کارشان (کارخانه کنسروسازی و صادرات آفتابه)، حماقت است که باعث نابودی همه چیز می شود. »

وی ادامه داد : «همانطور که از عنوان دیگر کتاب ها پیداست به مساله آلودگی آب ها، آلودگی هوا و نابودی فضای سبز پرداخته شده است.»

شاهی تاکید کرد: «نکته قابل توجه آنکه چشماغی ها و کله کفگیری ها از روی عمد به محیط زیست آسیب نمی زنند. آنها زندگیِ عادی خودشان را روی روای پیش می برند، منتها چون سبک زندگی شان اشتباه است، ناخودآگاه باعث نابودی محیط زیست می شوند. اتفاقی که در مورد خیلی از ماها هم ممکن است رخ بدهد. ما نیز به دلیل ناآگاهی و بدون اینکه بخواهیم گاعی باعث تخریب محیط زیست می شویم. که آموزش این مسایل به کودکان ونوجوانان ضروری به نظر می رسد.»

این نویسنده ادامه داد: «ادبیات پلی است که می تواند مخاطب را به هر مفهومی وصل کند. هر مفهوم و مضمونی با هر رنگی (علمی، فلسفی، دینی و ...) وقتی در قالب داستان بیان می شود ملموس تر و اثرگذارتر و در نتیجه در ذهن مخاطب ماناتر خواهد بود.»

شاهی گفت: «مضامین محیط زیستی نیز در قالب ادبیات قابل تعریف تر اند. شاید بسیاری از بچه ها هیچوقت سراغ مطالب علمی و کلاسیک محیط زیستی نروند و در نتیجه آگاهی لازم را کسب نکنند. اما وقتی داستانی می خوانند که محتوای محیط زیستی دارد، ضمن لذت بردن از داستان، محتوا را هضم خواهند کرد.»

تصویرگری این مجموعه که در دومین دوره جایزه سپیدار نیز مورد تقدیر قرار گرفته است را محسن میرزایی برعهده دارد.