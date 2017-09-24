آمریکا ماهواره فوق محرمانه جاسوسی به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اس بی اس، آمریکا یک فروند ماهواره جاسوسی را که ماموریت آن محرمانه گزارش شده است، سوار بر یک فروند موشک اطلس ۵ از پایگاه نظامی «وندن‌برگ» کالیفرنیا به فضا پرتاب کرد.

مقامات آمریکایی از ماموریت این فضاپیما که به دفتر شناسایی ملی آمریکا تعلق دارد جزئیاتی ارائه نداند حال آنکه مداری که آن را در خود جای خواهد داد نیز مشخص نیست.

با این حال، گفته می شود همه سیستم ها در جریان پرتاب ماهواره که حدود ۳ دقیقه طول کشید، درست عمل کرده اند.

ماهواره های دفتر شناسایی ملی آمریکا اطلاعات مورد نیاز سازمان امنیت ملی را بر عهده دارند و در کنار آن فعالیت های دیگری نظیر ارزیابی احتمال وقوع بحران های طبیعی را نیز انجام می دهد.