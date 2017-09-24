سه اثر یک هنرمند گواهی ثبت آثار ادبی و هنری گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان سمنان، جعفر صفاخواه T معاون صنایع دستی این استان گفت: سه اثر فتح‌الله زیارتی برای نخستین‌بار موفق به دریافت این گواهی شدند.

او ادامه داد: دو اثر مجسمه سرامیکی با عنوان «زاغ»، «کبوتر حرم» و یک اثر مجموعه گلدان با عنوان «برگ» به ترتیب با شماره‌های ۱۰۷۴۷، ۱۰۷۴۶ و ۱۰۷۴۸ موفق به دریافت گواهی ثبت آثار ادبی و هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.

صفاخواه اظهار کرد: هر سه این آثار از نمونه اثرهای برجسته این هنرمند است و یکی از این آثار با عنوان «کبوتر حرم» تندیس دائمی جشنواره ملی داستان رضوی شده است.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان سمنان ثبت این آثار را در شناسنامه‌دار شدن اثر، حمایت از خلق آثار جدید و بدیع، موثر دانست و گفت: ثبت این آثار در راستای قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان انجام شد.

فتح‌الله زیارتی از هنرمندان شاخص و پیشکسوت و مسئول انجمن سفال و سرامیک استان سمنان است