به گزارش خبرنگار مهر، اعظم فرخزاد (آخوندزاده اهری) نویسنده کتابهای رمان است که با انتشار دهها کتاب به بانوی رمان آذربایجان لقب گرفته، وی اخیراً کتابی با عنوان "بانوی فتنه" منتشر کرده که در این رابطه با فرخزاد به گفتوگو نشستهایم.
*خانم فرخزاد باخبر شدیم کتاب جدیدتان روانه بازار شده، درباره این اثر توضیحاتی را ارائه فرمایید؟
با سلام خدمت شما خبرنگار محترم و عرض خسته نباشید به دستاندرکاران خبرگزاری مهر؛ "بانوی فتنه" عنوان اثر داستان بلند به قلم حقیر است که بهتازگی توسط انتشارات پرسمان منتشر و روانه بازار شده است، این کتاب یک رمان در سبک رمان تاریخی و چهارمین رمان تاریخی و بیست و هشتمین اثر چاپی بنده محسوب میگردد.
*موضوع رمان "بانوی فتنه" درباره چیست؟ کمی برای مخاطبان از بستر داستان اطلاعاتی اعلام کنید
موضوع "بانوی فتنه" در حرمسرای ناصرالدینشاه چرخ میخورد و یکی از بانوان درجه پائین شاه به نام شهربانو با ذهن خبیثی که دارد سازنده خیلی از ماجراهای فتنهانگیز برای اهالی حرمسرا میشود. پرنسا و گل نسا خواهران دوقلو از دست این زن بسیار آسیب میبینند، در مقابل، حال و هوای عاشقانه و ماجراهای رمانتیکانه ای که در کل داستان موج میزند فضا را شاد و داستان را شیرین و خواندنی میکنند. یک ویژگی ناب آثار داستانهای بلند تاریخی این است که مستندات تاریخی در قالب داستان و با تخیل و خیالپردازیهای طبیعی داستان ارتباط تنگاتنگ برقرار میکند و در قالب داستان اطلاعات تاریخی قابلتوجه به مخاطب و خواننده ارائه میدهد.
*به نظرتان در این بازار بد فروش کتاب و کم شدن اقبال چرا آثار رمان هنوز هم مشتری و مخاطب خود را تا حدودی حفظ نموده است؟
آثار داستان به جهت دور نمودن فضای ذهنی مخاطب از زندگی ماشینی کنونی و ایجاد ارتباط مستقیم با داستان مثل یک سریال داستانی و فیلم هنوز هم که هنوز است در بازار کتاب متمایز است. هنوز هم رمانها پیگیری خوبی از سوی مردمدارند. اکثر مخاطبان بنده با تماسهای خود علاقه خود را زنده و پویا در برابر تولید آثار جدیدم نشان میدهند.
*از عوامل کمبود اشتیاق در جوانان نسبت به کتابخوانی بگویید، چرا رفتهرفته از مطالعه مکتوب دور میشویم؟
فضاهای مجازی علیالخصوص تلگرام فرصتهای فراغت را تحتالشعاع قرار داده است. متأسفانه اکنون شاهد آنیم که وقتهای طلا در فضای مجازی صرف میشود در حالی که کمترین بهره عاید مردم نمیشود. مردم عزیز نباید از آثار مکتوب و کتابها دور شوند، حتی به دست آوردن اطلاعات روز قابلمقایسه با لذتی نیست که از خواندن یک کتاب در خواننده ایجاد میشود. کتاب و جایگاه آن حمایت نمیشود. برنامههای حمایتی دولت و نهادهای فرهنگی مطابق با جذب علایق بهطرف کتاب نیست. از یارانه کتاب هم انتشار کتابهایی استفاده میکنند که کمترین آثار را در جامعه دارند. برنامهریزیهای فرهنگی ما اشکال دارد و مطابق با علایق بروز جامعه و جوانان ما نیست. فضای مجازی هم آسیب خود را بهخوبی به مطالعه زده و همه اینها تأسفبار است.
*عکسالعمل مسئولان در قبال آثارتان را چگونه ارزیابی میکنید؟
یککلام بگویم مابقی را خود بخوانید؛ 28 اثر از من چاپشده یک نفر تا به حال صدایم نزده شما که اینهمه اثر نوشتهاید و بنام یک نویسنده آذربایجان ثبتشده بیایید برای یک کتابتان آیین رونمایی برگزار کنیم! یکبار هم از حمایتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد استان در بخش کتاب و نویسندگان تا به حال چیزی عاید ما نشده... حتی یکبار نشده. خشک و خالی "استاد" خطاب کردنها درد ما را مرهمی نمیشود. اگر عنایت مردم و توجه رسانهها نبود تا به حال باید دق میکردیم و تمام!
*خانم فرخزاد ! باز هم خواهید نوشت؟ آیا کتاب دیگری هم در دست انتشار و نگارش دارید؟
من تا نفس دارم خواهم نوشت. حتی اگر کتابهایم را یک نفر بخواند باز برایم کافی است البته از شور و شوق خوانندگان و حمایتهای انتشارات پرسمان از آثارم و بخصوص مدیر آن جناب آقای منیری ممنونم. خبرنگاران و اهالی رسانه هم خوب یاریام میکنند و همیشه شرمنده این قشرم.
حقیر سه کتاب هماینک در حال انتشار و سه کتاب در دست نگارش دارم که امیدوارم با اتمام کار نگارش و انتشار این شش کتاب، آثار جدیدم را تقدیم جامعه ادبی ایران اسلامی کنم.
گفتوگو از مهدی شنابی
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