بهبود تردد دریایی جزیره خارگ خواسته همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی یکشنبه‌شب در حاشیه جلسه ساماندهی ترددهای دریایی جزیره خارگ اظهار کرد: به‌منظور بحث و تبادل نظر پیرامون ساماندهی شناورهای مسافربری در مسیر خارگ و گناوه جلسه‌ای تشکیل و پس از قرائت دستور جلسه تصمیماتی پیرامون ایاب و ذهاب دریایی جزیره خارگ اتخاذ شد.

وی افزود: شناور مسافربری در مسیر خارگ بوشهر و بلعکس برای تمامی کارمندان ادارات و سازمان‌ها، فرهنگیان، نیروهای نظامی نیز همانند شهروندان بومی بلیط صادر و به صورت تخفیف ۵۰ درصد فروخته شود.

رضایی تصریح کرد: در خصوص افزایش نرخ بلیط در مسیر های بوشهر و گناوه نرخ پیشنهادی توسط بخشداری به فرمانداری پیشنهاد شد تا در کمیسیون حمل و نقل شهرستان بوشهر تصویب و اجرایی شود.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره با اینکه یکی از مهمترین مشکلات در جزیره خارگ که ریشه قدیمی دارد بحث تردد تردد شهروندان است گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری آخرین اقدامات لازم در خصوص تاسیس سازمان حمل و نقل همگانی بعمل و نتیجه را با قید فوریت به بخشداری اعلام کنند تا شاهد ساماندهی امور در حوزه ترددهای دریایی باشیم.

رضایی در پایان یادآور شد: هرگونه تغییر ساعت حرکت شناورهای مسافربری و هچنین سرویس فوق‌العاده در مسیرهای بوشهر و گناوه با هماهنگی بخشداری خواهد بود.