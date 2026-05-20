  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

بخشدار ویژه خارگ: نرخ‌گذاری و ارائه خدمات لندیکرافت‌ها نظارت شود

بخشدار ویژه خارگ: نرخ‌گذاری و ارائه خدمات لندیکرافت‌ها نظارت شود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ، بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیند نرخ‌گذاری و ارائه خدمات مطلوب توسط لندیکرافت‌ها در این جزیره تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیته نرخ‌گذاری خدمات لندیکرافت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران این حوزه ،با اشاره به نقش حیاتی حمل‌ونقل دریایی در زنجیره تامین مایحتاج و رفاه حال شهروندان جزیره خارگ اظهار کرد: خدمات لندیکرافت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از معیشت و زندگی روزمره مردم خارگ است؛ از این رو هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ‌گذاری باید با رویکردی منصفانه و با در نظر گرفتن توان اقتصادی شهروندان و همچنین تامین هزینه‌های عملیاتی بهره‌برداران صورت پذیرد.

بخشدار ویژه خارگ با تاکید بر ضرورت شفافیت در قیمت‌ها افزود: هدف ما در این کمیته، ایجاد تعادل میان پایداری ارائه خدمات دریایی و حمایت از حقوق مردم است و انتظار می‌رود تمامی بهره‌برداران نسبت به ابلاغیه‌های مصوب این کمیته پایبند بوده و از هرگونه دریافت هزینه مازاد خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر کیفیت خدمات ارائه‌شده و رعایت استانداردهای ایمنی توسط ناوگان لندیکرافت، از اولویت‌های بخشداری ویژه خارگ است و بازرسان این بخشداری به صورت مداوم وضعیت فعالیت آن‌ها را پایش خواهند کرد تا خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم شریف جزیره خارگ ایجاد نشود.

کد مطلب 6836163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها