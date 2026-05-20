به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیته نرخ‌گذاری خدمات لندیکرافت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران این حوزه ،با اشاره به نقش حیاتی حمل‌ونقل دریایی در زنجیره تامین مایحتاج و رفاه حال شهروندان جزیره خارگ اظهار کرد: خدمات لندیکرافت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از معیشت و زندگی روزمره مردم خارگ است؛ از این رو هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ‌گذاری باید با رویکردی منصفانه و با در نظر گرفتن توان اقتصادی شهروندان و همچنین تامین هزینه‌های عملیاتی بهره‌برداران صورت پذیرد.

بخشدار ویژه خارگ با تاکید بر ضرورت شفافیت در قیمت‌ها افزود: هدف ما در این کمیته، ایجاد تعادل میان پایداری ارائه خدمات دریایی و حمایت از حقوق مردم است و انتظار می‌رود تمامی بهره‌برداران نسبت به ابلاغیه‌های مصوب این کمیته پایبند بوده و از هرگونه دریافت هزینه مازاد خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر کیفیت خدمات ارائه‌شده و رعایت استانداردهای ایمنی توسط ناوگان لندیکرافت، از اولویت‌های بخشداری ویژه خارگ است و بازرسان این بخشداری به صورت مداوم وضعیت فعالیت آن‌ها را پایش خواهند کرد تا خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم شریف جزیره خارگ ایجاد نشود.