انحراف صندوق ذخیره فرهنگیان از سال ۷۴ شروع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در حاشیه نشست امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات برای جمع بندی اولیه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: در جلسه امروز تحقیقات صورت گرفته درباره شرکت سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان و پتروفرهنگ مطرح شد.

وی افزود: همچنین این نکته که آیا اساسنامه صندوق به طور دقیق اجرا شده است یا خیر، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که صندوق ذخیره فرهنگیان را از روز اول اشتباه ثبت کرده اند و به عنوان یک شرکت خصوصی ثبت شده است.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: تقریبا از همان روز اول کار صندوق یعنی در سال ۷۴ انحراف صندوق ذخیره فرهنگیان شروع شده و منابع صندوق هم در سطح وسیع منحرف شده است.

کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به دلیل خصوصی اعلام شدن این صندوق در طی این سالیان به آن ورود نکرده اند، هیچ گزارشی هم نه به فرهنگیان و نه به مراجع قانونی داده نشده است.

وی افزود: در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات، هیات مدیره صندوق حضور داشتند و بسیاری از اتهامات و مشکلاتی را که هم در بانک سرمایه و هم در دیگر بخش های صندوق وجود داشته قبول کردند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: ادامه مباحث در جلسه هفته آینده مطرح و بررسی می شود و پیش بینی ما این است که تا پایان مهرماه بتوانیم گزارش ها را تکمیل کنیم و نظر نمایندگان را دریافت کنیم و در نهایت گزارش را در صحن مجلس ارائه دهیم.