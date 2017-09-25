داوود میرباقری استاد افتخاری دانشگاه صدا و سیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما، در مراسمی به مناسبت آیین آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه صدا و سیما و با حضور شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صدا و سیما، احمد شهریاری معاون منابع مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی، محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو سیما، علی دارابی معاون استان های صدا و سیما، رضا پورحسین مدیر شبکه چهار سیما و حسن خجسته عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه صدا و سیما، از داوود میرباقری کارگردان آثاری چون «امام علی» (ع) و «مختار» تجلیل شد.

در این مراسم پدر شهید نظام دوست از شهدای این دانشگاه، حمایل و لوح استاد افتخاری دانشگاه صدا و سیما را به داوود میرباقری اعطا کرد.

میرباقری در این آیین خطاب به دانشجویان گفت: خیر مقدم عرض می کنم محضر دوستان عزیزی که ان شاء الله آمده اند تا رنج جویندگی را تحمل کنند و در آینده از هدایت گران رسانه ای باشند که به تعبیر امام بزرگوار، دانشگاه است.

وی افزود: ماه محرم ماه حریت و آزادگی، ماه عدالت، ماه پیروزی خون بر شمشیر و ماه تحقق کمال انسانی است.

میرباقری گفت: اگر به تاریخ بنگریم و به زندگی بزرگان انبیا و برگزیدگان و صاحبان اندیشه های نو نگاه کنیم، می‌بینیم که همه این بزرگواران برای رهایی آدمیان از جهل و ضلالت و گمراهی مرارت های بسیار کشیده اند و خداوند همواره بهترین بندگانش را قربانی هدایت مخلوقاتش کرده و حضرت سیدالشهدا بلاشک عزیزترین و مقرب ترین بندگان خداست که هدایت گر همه عصرها و نسل هاست.