برگزاری ویژه برنامه های تاسوعا و عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی در تشریح برنامه‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی اظهارکرد: ویژه برنامه شب تاسوعا، جمعه هفتم مهرماه پس از نماز مغرب و عشاء با حضور زائران عزادار در رواق امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه اینکه شروع این ویژه‌ برنامه عزاداری با قرائت زیارت‌های امین الله و عاشورا است، افزود: آیت الله سیداحمد خاتمی و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی سخنرانان ویژه برنامه شب تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت رضا(ع) هستند.

وی مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی علی ملائکه، امیر عارف و کاظم غلامشاهی را از دیگر برنامه‌های شب تاسوعای حسینی در حرم مطهر رضوی ذکر کرد.

حسینی ادامه داد: ویژه برنامه‌های عزاداری و ذکر مصیبت در روزهای تاسوعا و عاشواری حسینی از اذان صبح تا بعد از نماز ظهر و عصر و با حضور عزادارانی که برای عرض تسلیت به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند، تدارک دیده است.

وی قرائت زیارت‌های امین الله و عاشورا، سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین علی سرلک و مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی کاظم ذوقیان و محمود گلابگیر را از دیگر برنامه‌های بعد از اذان صبح تا ساعت ۶ عنوان کرد.

معاون تبلیغات آستان قدس رضوی در توضیح بخش دوم برنامه‌های عزاداری روز تاسوعا گفت: بخش دوم ویژه برنامه‌های عزاداری از ساعت ۸ صبح و با مرثیه‌سرایی سیدمصطفی حسینی و رضا آتشبار آغاز و در این مراسم حجج اسلام و المسلمین کاردان و واعظ موسوی به مقتل‌خوانی می‌پردازند.

وی افزود: در ویژه برنامه تاسوعای حسینی حرم مطهر رضوی، آیت الله سیداحمد علم الهدی و حجت‌الاسلام و المسلمین علی برادارن سخنرانی خواهند کرد.

به گفته حجت الاسلام حسینی، ویژه برنامه شب عاشورا حسینی نیز شنبه، هشتم مهرماه پس از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی(ع) میزبان عزاداران حسینی است و در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی و حجت الاسلام پژمان‌فر سخنرانی خواهند کرد.

وی اظهار کرد: امیر عارف، علی ملائکه و کاظم غلامشاهی مداحانی هستند که در این مراسم به مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت می‌پردازند.

مقتل خوانی در روز عاشورا

معاون تبلیغات آستان قدس رضوی در تشریح برنامه‌های روز عاشورا گفت: این مراسم بعد از نماز صبح و با قرائت زیارت‌های امین الله و عاشورا برگزار و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی سرلک سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: بخش دوم ویژه برنامه‌های عزاداری روز عاشورا نیز با مدیحه سرایی رضا آتشبار و سید مصطفی حسینی آغاز و در این مراسم نیز مقتل روز عاشورا توسط حجج اسلام و المسلمین کاردان و واعظ موسوی خوانده می‌شود.

وی گفت: سخنرانی آیت الله سیداحمد علم الهدی و قرائت زیارت عاشورا به صورت کامل با صد سلام پس از نماز ظهر و عصر از دیگر برنامه های عزاداری روز عاشورا در حرم مطهر رضوی است.

حجت‌الاسلام حسینی برگزاری اجتماع عزادارن حسینی در روزهای تاسوعا و عاشورا پس از نماز ظهر و عصر در صحن جامع رضوی را از دیگر برنامه‌های حرم مطهر رضوی برشمرد و افزود: احمد واعظی، امیر عارف، امیر کردی، جعفر ملائکه و ابراهیم احمدی مداحان اجتماع بزرگ عزاداران حسینی حرم مطهر هستند.