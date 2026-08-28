امام جمعه موقت اصفهان: اقتصاد و معیشت مردم باید در اولویت دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید احمد محمودی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان که ظهر امروز در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصت مناسبی است تا مسئولان و خدمتگزاران اقدامات و فعالیتهای خود را برای مردم تشریح کنند و از سوی دیگر، مطالبات و دغدغههای آنان را به صورت مستقیم بشنوند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در هفته دولت سال گذشته افزود: دولتمردان نباید از روی ضعف، ناتوانی و ناامیدی سخن بگویند، بلکه باید از قدرت، عزت، شوکت و عظمت ایران اسلامی سخن گفته و با اقتدار در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.
امامجمعه موقت اصفهان با بیان اینکه مسائل اقتصادی و معیشتی باید با جدیت بیشتری مورد توجه مسئولان قرار گیرد، تصریح کرد: مسئولان نباید تحت تأثیر فضاسازیهای دشمن، اولویتهای اصلی کشور را فراموش کنند، بلکه باید مسائل عمومی و نیازهای مشترک مردم را در صدر برنامههای خود قرار دهند.
محمودی ادامه داد: یکی از وظایف مهم مسئولان این است که امور را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند و اجازه ندهند مشکلات مردم در فرآیندهای اداری و اجرایی متوقف بماند.
دشمن به دنبال کاهش تابآوری اقتصادی مردم است
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای اعمالشده علیه ایران گفت: دشمن تلاش میکند با تحریم و فشار اقتصادی، تابآوری مردم را کاهش دهد، اما ملت ایران طی سالهای گذشته نشان داده است که در برابر این فشارها ایستادگی میکند و تحریمها نتوانستهاند حرکت کشور را متوقف کنند.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشور خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیتهای گسترده جغرافیایی، اقتصادی و ارتباطی برخوردار است و ارتباط با کشورهای مختلف و دسترسی به آبهای آزاد از جمله ظرفیتهایی است که میتوان برای توسعه اقتصادی کشور از آنها بهره گرفت.
وی تأکید کرد: بیان این ظرفیتها به معنای بیتوجهی به ضرورت تلاش و برنامهریزی نیست، بلکه مسئولان باید با استفاده از ظرفیتهای موجود و تقویت توان داخلی، برای حل مشکلات اقتصادی برنامهریزی و اقدام کنند.
حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضروری است
محمودی در ادامه با اشاره به توصیههای امیرالمؤمنین (ع) در نامه به مالک اشتر درباره جایگاه فعالان اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تلاشگران عرصه تجارت، سرمایه مادی جامعه محسوب میشوند و باید مورد حمایت و توجه قرار گیرند.
وی افزود: حمایت از فعالان اقتصادی نباید به معنای نادیده گرفتن تخلف و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی باشد، بلکه در کنار حمایت از تولید و تجارت، باید با افرادی که با سوءاستفاده از شرایط موجود به مردم آسیب میزنند نیز برخورد شود.
امامجمعه موقت اصفهان تصریح کرد: افزایش خودسرانه قیمتها و اقداماتی که به معیشت مردم و نظام اقتصادی کشور آسیب وارد میکند، قابل پذیرش نیست و باید با آن مقابله شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور گفت: دولت و مسئولان باید همه ظرفیتهای موجود را برای حل مشکلات به کار گیرند، مطالبات مردم را بشنوند و برای تحقق خواستههای منطقی و رفع مشکلات آنان اقدام عملی داشته باشند.
آمریکا و رژیم صهیونیستی با فشار اقتصادی به نتیجه نمیرسند
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که با تحریم و فشار اقتصادی راه به جایی نخواهند برد.
وی همچنین با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، عزت و هویت جامعه اسلامی را متأثر از اسلام ناب محمدی (ص) و حضور مردم در صحنه دانست و گفت: تداوم این مسیر نیز به حضور، هوشیاری و مسئولیتپذیری مردم و مسئولان نیاز دارد.
امامجمعه موقت اصفهان در ادامه خطبههای نماز جمعه با تأکید بر اهمیت تقوای الهی بیان کرد: تقوا صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه در اندیشه و رفتار انسان اثرگذار است و موجب میشود انسان در مسیر زندگی از گناه فاصله گرفته و در برابر جریانهایی که در مقابل حق و حقیقت قرار دارند، موضع صحیح و مسئولانهای اتخاذ کند.
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