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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

پوستر فیلم برگزیده مردمی فجر رونمایی شد؛ «اسکورت» یک اکشن ماجراجویانه

پوستر فیلم برگزیده مردمی فجر رونمایی شد؛ «اسکورت» یک اکشن ماجراجویانه

پوستر رسمی فیلم «اسکورت» در آستانه اکران در سینماهای سراسر کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با نزدیک شدن به اکران فیلم «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، پوستر رسمی این اثر سینمایی منتشر و عوامل اصلی معرفی شدند.

پوستر فیلم توسط محمد تقی‌پور و لوگوی آن توسط روح‌اله موحدی طراحی شده است.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین صدا و بهترین تدوین را کسب کرد و با نقدهای مثبت رسانه‌ها و منتقدان مواجه شد.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران فیلم هستند.

«اسکورت» که با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است، با پخش و تبلیغات شهر فرنگ از ۱۱ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.

عوامل این فیلم که یک اکشن ماجراجویانه است عبارتند از مدیر فیلمبرداری: میلاد پرتوی، تدوین: میثم مولایی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، موسیقی: سروش انتظامی، جلوه‌های ویژه بصری: امین انتشاری، طراح صحنه: فرهاد احمدی، طراح چهره‌پردازی: امید گلزاده، طراح لباس: لیلا مظفرزاد، مدیر تولید: محمد حیدرقلی، مدیر صدابرداری: سعید زند، سرپرست گروه کارگردانی: علیرضا ناصربخت، مدیر برنامه‌ریزی: مانی معصومی، عکاس: پویا شاه‌جهانی، لوگوتایپ: روح‌اله موحدی، پوستر: محمد تقی‌پور، مجری طرح: سید مجید سلطانی.

کد مطلب 6930253
عطیه موذن

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