پوستر فیلم برگزیده مردمی فجر رونمایی شد؛ «اسکورت» یک اکشن ماجراجویانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با نزدیک شدن به اکران فیلم «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری، پوستر رسمی این اثر سینمایی منتشر و عوامل اصلی معرفی شدند.
پوستر فیلم توسط محمد تقیپور و لوگوی آن توسط روحاله موحدی طراحی شده است.
«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین صدا و بهترین تدوین را کسب کرد و با نقدهای مثبت رسانهها و منتقدان مواجه شد.
امیر جدیدی، هدی زینالعابدین، افشین هاشمی، مهدی زمینپرداز، هادی شیخالاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران فیلم هستند.
«اسکورت» که با سرمایهگذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است، با پخش و تبلیغات شهر فرنگ از ۱۱ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.
عوامل این فیلم که یک اکشن ماجراجویانه است عبارتند از مدیر فیلمبرداری: میلاد پرتوی، تدوین: میثم مولایی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، موسیقی: سروش انتظامی، جلوههای ویژه بصری: امین انتشاری، طراح صحنه: فرهاد احمدی، طراح چهرهپردازی: امید گلزاده، طراح لباس: لیلا مظفرزاد، مدیر تولید: محمد حیدرقلی، مدیر صدابرداری: سعید زند، سرپرست گروه کارگردانی: علیرضا ناصربخت، مدیر برنامهریزی: مانی معصومی، عکاس: پویا شاهجهانی، لوگوتایپ: روحاله موحدی، پوستر: محمد تقیپور، مجری طرح: سید مجید سلطانی.
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