حضور مردم در خیابان لنگر ثبات و اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه اول نماز جمعه ششم شهریور با اشاره به آموزههای دینی در زمینه سبک زندگی اسلامی، اظهار کرد: یکی از آموزههای مهم دین، معیت و همراهی با اولیای الهی است.
وی افزود: خدای متعال در قرآن کریم سه بار از تعبیر «ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» استفاده کرده و به انسانها دستور داده است خود را به گروهی که خداوند امر به پیوند و ارتباط با آنان کرده، متصل کنند.
امام جمعه میناب با بیان اینکه بر اساس روایت امام صادق(ع)، این آیه درباره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، گفت: در زیارت جامعه کبیره نیز میخوانیم «فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ عَدُوِّکُمْ»؛ یعنی همراهی با اهل بیت(ع) و قرار گرفتن در مسیر آنان، یک اصل مهم در زندگی مؤمنانه است.
معیت با اولیای الهی، موجب طهارت و سنخیت میشود
ذاکری نخستین اثر همراهی با اولیای الهی را ایجاد سنخیت و طهارت دانست و تصریح کرد: اگر انسان با ولی خدا انس بگیرد و همراه او باشد، به تدریج به ولی خدا شباهت پیدا میکند و از نظر روحی و اخلاقی پاکتر و زلالتر میشود.
وی با اشاره به تأثیر همنشین بر شخصیت انسان، ادامه داد: انسان از کسی که با او انس پیدا میکند اثر میپذیرد و با او سنخیت پیدا میکند؛ همانگونه که گفته شده است «کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم».
امام جمعه میناب برای تبیین این موضوع به داستان دو برادر عطار و دباغ اشاره کرد و گفت: یکی از این دو برادر با مواد خوشبو و رایحههای مطبوع سر و کار داشت و دیگری با پوست و مواد بدبو. هنگامی که برادر عطار در بازار عطاران از شدت بوی خوش بیهوش شد، برادر دباغ با قرار دادن مقداری از مواد بدبو در کنار او باعث شد به هوش بیاید؛ این داستان نشان میدهد که انسان از محیط و همنشین خود تأثیر میپذیرد.
همراهی با اولیای الهی، دریچهای به معرفت و حکمت است
ذاکری دومین اثر معیت با اولیای الهی را کسب معرفت و حکمت عنوان کرد و گفت: همراهی، ارتباط و انس با اولیای الهی به انسان معرفت و حکمت میبخشد.
وی با استناد به زیارت جامعه کبیره و عبارت «بِمُوَالَاتِکُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِینِنَا» افزود: ارتباط با اولیای الهی فراتر از یک همنشینی ظاهری است و میتواند دریچهای به سوی معرفت ناب و حکمت عملی باشد.
محبت و دلدادگی سومین ثمره معیت با ولی خدا
امام جمعه میناب سومین اثر همراهی با ولی خدا را محبت و دلدادگی دانست و اظهار کرد: اگر انسان در کنار ولی خدا قرار گیرد، در صورت داشتن فطرت بیدار، به او گرایش پیدا کرده و دلداده او میشود.
ذاکری با اشاره به ماجرای «کعب بن سور» در جنگ جمل بیان کرد: او را به سمت امیرالمؤمنین علی(ع) فرستادند و به او گفته بودند هرگز با علی(ع) همنشین نشو، اما همین همراهی و ارتباط، موجب شد به امیرالمؤمنین(ع) دلداده شود.
بصیرت ملت ایران، ثمره همراهی با رهبران الهی است
وی در ادامه با اشاره به معیت و همراهی ملت ایران با رهبران الهی، خاطرنشان کرد: همراهی با ولی خدا به انسان معرفت و حکمت میدهد و این بصیرت و معرفتی که امروز در میان ملت ایران موج میزند، به دلیل همراهی با اولیای الهی و خوبان عالم است.
امام جمعه میناب تأکید کرد: همراهی با ولی خدا مسیر را به انسان نشان میدهد و موجب افزایش حکمت و بصیرت میشود و امروز نیز کسانی که اهل بصیرت هستند، کسانیاند که در کنار رهبر فرزانه قرار دارند و از مسیر هدایت الهی پیروی میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه دوم نمازجمعه میناب با اشاره به حضور گسترده مردم در میدان، اظهار کرد: میدانداری ۱۸۰ شبه ملت ایران یک پدیده تاریخی است و از روز نخست که این تجمعات آغاز شد، کسی تصور نمیکرد به چنین عددی برسد؛ اما مسئله اصلی، عدد و رکورد نیست، بلکه این نیروی عظیم مردمی مأموریتی مهم بر عهده دارد و آن حفظ و حراست از نظام مقدس اسلامی است.
حضور مردم راهبردهای دشمن را خنثی کرد
وی افزود: حضور خیابانی مردم عملاً ثابت کرد که در نظام محاسباتی ایران، خیابان نهتنها جایگاه فروپاشی نیست، بلکه لنگر ثبات و بسط ید نظام در جنگ تمامعیار است.
امام جمعه میناب ادامه داد: سالها دشمن تصور میکرد میتواند خیابان را به میدان شورش تبدیل کند، اما حضور استوار مردم دو راهبرد همزمان دشمن را خنثی کرد؛ نخست اینکه خلأ امنیتی و تلاش ضدانقلاب برای ایجاد هستههای اغتشاش در شهرهای مرزی و پایتخت با مشاهده سیل جمعیت عملاً فلج شد.
ذاکری گفت: از سوی دیگر، جریانهای سازشطلب که قصد داشتند با تکیه بر هراس ناشی از جنگ، کشور را به عقبنشینی از حقوق هستهای و منطقهای وادار کنند، با دیوار بلند افکار عمومی مواجه شدند.
وی با بیان اینکه تاریخ این ایستادگی را ثبت خواهد کرد، تصریح کرد: هنگامی که پهپادها و موشکهای دشمن قلب فرماندهی را هدف قرار دادند، همین حضور مردم در کف خیابان بود که موازنه قدرت را حفظ کرد.
زندگی پایدار در مقاومت است نه تسلیم
امام جمعه میناب تأکید کرد: ملت ایران با حضور در میدان، پیام روشنی به دشمنان فرستادند و آن اینکه زندگی پایدار در مقاومت است، نه تسلیم.
ذاکری با اشاره به این دیدگاه که «مردم میخواهند زندگی کنند»، افزود: کسانی که امروز در خیابان هستند همان مردمی هستند که میخواهند زندگی کنند؛ این مردم برای زندگی در خیابان حضور دارند، چراکه امروز زندگی در مقابل جنگ قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مردم برای حفظ کیان ایران اسلامی تا زمانی که تهدید وجود دارد در میدان حضور خواهند داشت و این مأموریت ملی هنوز به پایان نرسیده است؛ تا زمانی که رهبر فرزانه انقلاب امر کنند، ملت ایران اسلامی در میدان باقی خواهند ماند.
عملیات اقتصادی آمریکا محکوم به شکست است
امام جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به طرح موسوم به عملیات اقتصادی آمریکا، اظهار کرد: این اقدام تلاشی تازه برای احیای راهبرد فشار حداکثری است و همزمانی آن با لفاظیهای تند کاخ سفید و تحریمهای جدید نشان میدهد دشمن پس از بنبست نظامی به حوزه جنگ مالی و اقتصادی روی آورده است.
وی افزود: رویکرد جدید آمریکا بیش از آنکه متکی بر قابلیتهای جدید تحریمی باشد، یک نمایش رسانهای برای مدیریت بحرانهای داخلی است.
ذاکری با بیان اینکه ساختار تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشباع شده است، گفت: ایران سالهاست تحت تحریم قرار دارد و تحریمهای جدید، جز آثار روانی و رسانهای، اتفاق جدیدی ایجاد نخواهد کرد و دشمن در این مرحله به دنبال عملیات روانی است.
وی ادامه داد: محاصره دریایی آمریکا ممکن است فشار اقتصادی مقطعی بر ایران وارد کند، اما تبدیل به محاصرهای پایدار نخواهد شد؛ وابستگی اقتصاد جهانی به تنگه هرمز، محدودیت ظرفیت خطوط جایگزین کشورهای عربی، نقشه چین، افزایش هزینههای انرژی و جغرافیای زمینی ایران از جمله عواملی هستند که اثربخشی محاصره را در طول زمان کاهش میدهند.
امام جمعه میناب تأکید کرد: صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران تا جایی ادامه خواهد داشت که منافع ملت ایران به خطر نیفتد و اگر جنگ اقتصادی و دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند، منافع رژیم آمریکا در منطقه مورد اصابت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
مقابله با جنگ شناختی و شبکههای جاسوسی ضروری است
ذاکری همچنین با اشاره به بیانیه سازمان اطلاعات سپاه، بیان کرد: این بیانیه نشان میدهد دشمن از تقابل مستقیم به سمت فشار شناختی و اطلاعاتی با هدف ایجاد ترس، ابهام و کاهش تابآوری جامعه حرکت کرده است.
وی افزود: در برابر این تهدیدها، آمادگی نظامی دائمی، حفظ آرامش و انسجام ملی، مقابله با شبکههای جاسوسی و مقابله با تهدیدات تروریستی ضروری است و نیروهای مسئول در این عرصه در حال تلاش هستند.
جبهه مقاومت در مسیر بازدارندگی فعال حرکت میکند
امام جمعه میناب در ادامه با اشاره به تحولات اخیر جبهه مقاومت، اظهار کرد: تحولات اخیر بیانگر تثبیت معادله همافزایی و بازدارندگی فعال این جبهه است.
ذاکری گفت: حزبالله لبنان پاسخ قاطع و متناسبی به تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان داده، مقاومت عراق ضربههای مهلکی به حضور آمریکاییها در منطقه وارد کرده و انصارالله یمن نیز عملیاتهای موفقی در هدفگیری متجاوزان انجام داده است.
دولتمردان فرصت خدمت به مردم را قدر بدانند
وی در بخش پایانی خطبه دوم با اشاره به توصیههای رهبر شهید به دولتمردان، خاطرنشان کرد: فرصت خدمت به مردم را باید قدر دانست، راوی ضعف و ناامیدی نبود و در میدان کار نباید به فضاسازی دشمن توجه کرد.
امام جمعه میناب بر ضرورت پیگیری امور تا حصول نتیجه تأکید کرد و گفت: مسئولان باید موضوعات را تا آخر پیگیری کنند و اجازه ندهند فضاسازیهای دشمن بر روند خدمترسانی و انجام وظایف اثر بگذارد.
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