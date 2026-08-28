امام جمعه رودان: سیره پیامبر(ص) نقشه راه سعادت انسان و انسجام امت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان رودان، ضمن تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و آغاز هفته وحدت و ولادت سراسر نور امام صادق علیه السلام اظهار کرد: رمز و راز سعادت انسان در سیره پیامبر اکرم(ص) به ودیعت گذاشته شده است تا انسان‌ها با تمسک به آن به رستگاری برسند.

وی ادامه داد: سیره رسول گرامی اسلام(ص)، مسیر روشن رسیدن انسان به سعادت و قرب الهی و دستیابی به مقام رضوان الهی است.

وی با اشاره به جایگاه امام جعفر صادق(ع) در تبیین مکتب نبوی افزود: امام صادق(ع) را می‌توان یکی از برجسته‌ترین مفسران مکتب پیامبر(ص) دانست که نه تنها مسیر زندگی سعادتمندانه شیعیان، بلکه راه هدایت جامعه اسلامی و بشریت را تبیین کردند.

امام جمعه رودان ادامه داد: امام صادق(ع) در حوزه اعتقادی، اسلام ناب را معرفی کردند و در ادامه نهضت علمی پدر بزرگوارشان، مرزهای دانش را گسترش دادند. همچنین سازماندهی درونی امت اسلامی و تقویت انسجام شیعیان را با جدیت دنبال کردند و چارچوب فکری، قواعد فقهی و نظام اجتماعی منسجمی را در اختیار پیروان خود قرار دادند.

بی‌توجهی به تحولات زمانه، منشأ غافلگیری و فرصت‌سوزی است

بارانی با استناد به روایتی از امام صادق(ع) درباره ضرورت شناخت زمان، بیان کرد: ناآگاهی از شرایط و تحولات زمانه، سرچشمه بسیاری از اشتباهات، غافلگیری‌ها و فرصت‌سوزی‌هاست؛ چراکه فرد یا جامعه‌ای که تحولات اجتماعی، سیاسی و فکری عصر خود را نشناسد، به جای پیشگیری و دفع تهدیدها، همواره پس از وقوع حوادث درگیر رفع پیامدها و درمان آسیب‌ها خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی مواضع رسانه‌ای در قبال تحولات اخیر کشور گفت: گاهی برخی افراد به اشتباه نوک پیکان انتقادات را به سمت جبهه خودی می‌گیرند و شرایط را به گونه‌ای تحلیل می‌کنند که گویی جمهوری اسلامی آغازگر جنگ بوده است؛ در حالی که ایران طی دو سال گذشته با حسن نیت، تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ و حل مسائل از مسیر مذاکره انجام داد.

امام جمعه رودان افزود: با وجود این تلاش‌ها، دشمن بدعهد در دو مرحله و حتی در میانه مذاکرات به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و این مسئله نشان می‌دهد که در تحلیل رفتار دشمن نباید دچار خطای محاسباتی شد.

مذاکره با آمریکا؛ امتیازات اندک در برابر مطالبات گسترده

بارانی با اشاره به اظهارات نخست‌وزیر کانادا درباره مذاکرات با آمریکا اظهار کرد: حتی برخی متحدان و شرکای قدیمی آمریکا نیز اذعان کرده‌اند که مذاکره با این کشور می‌تواند به معنای پذیرش مطالبات گسترده در برابر امتیازات محدود، غیراقتصادی و ناعادلانه باشد؛ بنابراین باید با شناخت دقیق رفتار استکبار، از هرگونه اختلال در محاسبات راهبردی جلوگیری کرد.

خیابان‌های ایران به لنگرگاه ثبات تبدیل شد

امام جمعه رودان همچنین با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی درباره فروپاشی جمهوری اسلامی گفت: در نظریه‌های بی‌ثبات‌سازی، ساعات اولیه پس از ترور یا حذف مقامات یک ساختار سیاسی، از بحرانی‌ترین زمان‌ها برای فروپاشی آن ساختار محسوب می‌شود، اما آنچه در ایران رخ داد خلاف این ادعاها را نشان داد.

وی ادامه داد: از همان ساعات نخست انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب، حضور گسترده مردم در شهرها و خیابان‌ها نشان داد که در ایران اسلامی، خیابان محل فروپاشی و سقوط نیست، بلکه به لنگرگاه ثبات، انسجام و پایداری تبدیل شده است.

قدردانی از خدمات دولت در رودان

بارانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی، از تلاش‌ها و خدمات فرماندار رودان و مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و بر تداوم این مسیر تأکید داشت.