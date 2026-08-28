به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و هفته دولت، بر ضرورت توجه همزمان به انسجام اجتماعی و خدمتگزاری به مردم تأکید کرد و گفت: سیره پیامبر اکرم (ص) نشان می‌دهد که وحدت امت اسلامی و خدمت به مردم از اصول مهم جامعه اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با استناد به بخشی از خطبه پیامبر اکرم (ص) در حجةالوداع گفت: پیامبر (ص) بر این حقیقت تأکید کردند که خدای همه انسان‌ها یکی است و همه مردم فرزندان حضرت آدم (ع) هستند؛ بنابراین بسیاری از اختلافات و خودبرتربینی‌ها باید کنار گذاشته شود.

وحدت از شناخت حقیقت آغاز می‌شود

وی افزود: اگر همه انسان‌ها را فرزندان یک پدر و مادر بدانیم، دیگر جایی برای تفاخر، تکبر و خودبرتربینی باقی نمی‌ماند و وحدت نیز در پرتو فهم همین حقایق شکل می‌گیرد.

آیت الله دژکام با بیان اینکه قرآن کریم مؤمنان را برادر یکدیگر معرفی کرده است، گفت: وقتی برادری میان مؤمنان حاکم باشد، اختلافات کاهش پیدا می‌کند و رعایت حرمت یکدیگر به یک اصل تبدیل می‌شود.

امام جمعه شیراز با اشاره به گسترش برخی رفتارهای نادرست در فضای مجازی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود فرد ابتدا شخصیت شخص دیگری را تخریب می‌کند و سپس به او نسبت‌های ناروا می‌دهد؛ در حالی که اگر نقدی وجود دارد، باید آن را با دلیل و منطق مطرح کرد.

وی تصریح کرد: هیچ‌کس در نظام جمهوری اسلامی مانع نقد سازنده نیست و نقد می‌تواند موجب اصلاح امور شود، اما نقد با توهین، فحاشی، تهمت و تخریب شخصیت افراد تفاوت دارد.

خودمان دشمن خود نشویم

آیت الله دژکام با تأکید بر اینکه مؤمن نباید آبروی برادر دینی خود را مخدوش کند، گفت: دشمنان فراوانی در جهان علیه ملت ایران فعالیت می‌کنند و نباید با اختلافات داخلی زمینه سوءاستفاده آنان را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: امروز نیز دشمن امیدوار است اختلاف میان مردم و جریان‌های مختلف افزایش پیدا کند تا بتواند از این شکاف‌ها بهره ببرد، اما بصیرت و انسجام ملت ایران اجازه سوءاستفاده از اختلافات داخلی را به دشمن نخواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به ضرورت دیدن نقاط قوت در کنار مشکلات، گفت: اینکه می‌گوییم باید بهتر شویم، به معنای نادیده گرفتن خوبی‌ها نیست؛ بلکه باید نقاط مثبت را دید و برای رفع کاستی‌ها نیز تلاش کرد.

خدمت به مردم؛ بالاترین نیکی

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، خدمتگزاری به مردم را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و اظهار کرد: امام خمینی (ره) خدمتگزار بودن را افتخاری بزرگ می‌دانستند و می‌فرمودند اگر به ایشان خدمتگزار گفته شود، برایشان لذت‌بخش‌تر از عنوان رهبر است.

وی با اشاره به برگزاری میز خدمت مدیران استان فارس در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) گفت: از مدیران می‌خواهیم روحیه خدمتگزاری را بیش از گذشته در خود تقویت کنند.

آیت الله دژکام افزود: فرصت مسئولیت و خدمت محدود است و مدیران باید از زمانی که در اختیار دارند برای گره‌گشایی از مشکلات مردم استفاده کنند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم در فرهنگ دینی دارای ارزش بسیار بالایی است، گفت: در روایت آمده است که دو چیز بالاترین نیکی است؛ ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان خدا. بنابراین هر مسئولی که فرصت خدمت پیدا کرده باید قدر این فرصت را بداند.

هفته دولت؛ فرصتی برای قدردانی از خدمتگزاران

نماینده ولی‌فقیه در فارس در خطبه دوم نماز جمعه شیراز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، گفت: در طول سال‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف شهدای خدمت بسیاری را تقدیم انقلاب کرده‌اند که شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان از جمله چهره‌های برجسته این مسیر هستند.

وی هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دولت‌ها دانست و افزود: تعامل میان دولت و مردم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های بزرگ و حل مشکلات اقتصادی باشد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان فارس اظهار کرد: بر اساس گزارش مسئولان، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای طرح‌هایی که بخشی از آنها در هفته دولت و بخشی در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و جنگ مواجه بوده است، تحقق چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نشان‌دهنده همکاری دولت و مردم است و باید از کسانی که در این شرایط برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، قدردانی کرد.

بانکداری اسلامی نیازمند بازنگری است

امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به روز بانکداری اسلامی، عملکرد نظام بانکی را یکی از موضوعات مورد مطالبه مردم دانست و گفت: میان آنچه مردم از بانکداری اسلامی انتظار دارند و آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای وجود دارد و باید در این زمینه بازنگری شود.

وی با انتقاد از کاربرد تعبیر «بانکداری متعارف» در مقابل «بانکداری اسلامی» گفت: این ادبیات از نظر مفهومی مناسب نیست؛ چراکه بانکداری اسلامی نیز یک شیوه متعارف بانکداری است و نباید با استفاده از چنین تعابیری، این تصور ایجاد شود که بانکداری اسلامی امری غیرمتعارف است.

آیت الله دژکام ادامه داد: جهان اسلام ظرفیت آن را دارد که ادبیات و الگوی اقتصادی خود را در عرصه بین‌المللی مطرح کند و در انتخاب واژه‌ها نیز باید نسبت به این مسئله دقت داشته باشیم.

بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی نقش پررنگ‌تری داشته باشند

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: عملکرد برخی بانک‌ها در اجرای تکالیف برنامه هفتم نیازمند بررسی است و بانک‌ها باید در شرایط جنگ اقتصادی مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند.

وی با اشاره به موضوع خلق پول و تأثیر آن بر تورم افزود: برخی اقدامات بانکی می‌تواند موجب افزایش تورم شود و در چنین شرایطی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی گلایه‌مند خواهند شد.

آیت‌الله دژکام ضمن تقدیر از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهار کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی موضوع بانکداری اسلامی را صرفاً به پرهیز از ربا محدود نکند، بلکه مجموعه عملکرد نظام بانکی و آثار آن بر اقتصاد کشور را در این چارچوب مورد توجه قرار دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، دولت و مدیران اقتصادی، مشکلات کشور کاهش یابد و رضایت عمومی افزایش پیدا کند.