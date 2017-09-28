آنالیز خوبی از پارس جنوبی جم داشتیم/ گل بدی خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری پنجشنبه‌شب در پایان مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و پدیده مشهد اظهار داشت: به علت اینکه در کنفرانس قبل از بازی یک نفر آمده بود قصد نداشتم به نشست خبری بیایم.

وی اضافه کرد: همه ما مثل زنجیر به هم وصل هستیم و در روزهای خوب و بد باید کنار هم باشیم. ولی در کنفرانس قبل از بازی کسی نیامد. انتظار داریم که احترام و تعامل دو طرفه باشد.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد اضافه کرد: آنالیز خوبی از تیم پارس جنوبی جم داشتیم و کل بازی های آنها را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که تیمی قوی و توانمند است.

وی بیان کرد: شرجی و گرما، مسافت و وضعیت میزبانی و تمرینات بر روی کار تیم ما تاثیر می‌گذارد و با غیبت چند بازیکنمان وارد این مسابقه شدیم.

در این مسابقه بدشانس بودیم

مهاجری با بیان اینکه در این مسابقه بدشانس بودیم، افزود: بازی خوبی را ارائه کردیم و موقعیت‌های خوبی نیز داشتیم ولی متاسفانه گل بدی را خوردیم و امروز دو امتیاز ارزشمند را از دست دادیم.

وی با تشکر از کارلوس کیروش برای دعوت از بازیکنان تیم پدیده به تیم ملی، خاطرنشان کرد: علاوه بر خلعتبری که محروم بود، دو بازیکنان دیگر را نیز در تیم ملی داشتیم و اعلام کردیم که می‌توانستیم بازیکنان بیشتری نیز در تیم ملی داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد با بیان اینکه در دقیقه ۷۵ مسابقه داور باید بازیکن پارس جم را با کارت زرد دوم از زمین اخراج می‌کرد، ادامه داد: اخراج این بازیکن می‌توانست در نتیجه بازی نیز تاثیر بگذارد.

سلامت بازیکنانم مهم است

وی حضور تماشاگران تیم پارس جنوبی جم در این مسابقه را مطلوب توصیف کرد و افزود: از این جو لذت می برم چرا که شور خاصی را در ورزشگاه ایجاد می کند. امیدواریم فوتبال در همه نقاط کشور با این شور و شوق دنبال شود.

مهاجری ادامه داد: برای برگزاری این مسابقه چهار روز در سفر بوده‌ایم و این بازی‌ها فشاری را به تیم وارد می‌کند. سلامت بازیکنان برای ما بسیار مهم است.

وی افزود: با وجود گل بدی که درا ین مسابقه دریافت کردیم ولی تمرکز خود را از دست ندادیم و بازی خوبی را ارائه کردیم و توانستیم با گرفتن حداقل امتیاز فاصله خود را در صدر جدول حفظ کنیم.

تلاش می‌کنیم بهتر شویم

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد با بیان اینکه پنج بازی از هشت بازی اول تیم پدیده در خارج از خانه بوده است، تصریح کرد: کار سختی است و خوشبختانه توانستیم امتیازات خوبی بگیریم و همه تلاش خود را برای بهتر شدن می‌کنیم.

وی در مورد گلی که شهاب گردان دریافت کرد، اظهار داشت: همه دروازه‌بانان بزرگ دنیا هم اشتباه می‌کنند و این گل چیزی از ارزش‌های شهاب گردان کم نمی‌کند.

مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و پدیده مشهد با نتیجه یک بر یک مساوی به پایان رسید.