به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنج شنبه در جمع عزاداران مسجد زینبیه اعظم زنجان با بیان اینکه جریان روشنفکری ما توجه به بیرون دارد، افزود: روشنفکر باید جریان اجتماعی را خوب رصد کرده و آن را بفهمد.

وی با تاکید بر اینکه امروز گفتمان رسول خدا و ولایت گفتمان الگو است، تصریح کرد: در جامعه اسلامی شاخص و میزان اعتدال ولی است نه اشخاص دیگر. اگر بخواهیم ببینیم کسی تندرو است باید با شاخص بسنجیم، در غیر این صورت همه از نگاه خود می‌سنجند.

اندیشه و عمل عاشورایی جامعه را به سمت تعالی سوق می‌دهد

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: امروز آنچه برای جامعه ما اهمیت دارد اندیشه و عمل عاشورایی است که جامعه را به سمت تعالی سوق می‌دهد، آموخته‌های ما از امام حسین (ع) فقط منتهی به آن نصف روز نیست، بلکه متعلق به همه عصرها است و همه باید در این مکتب درس فرا بگیرند.

وی با اشاره به اینکه عاقل‌ترین افراد کسانی هستند که به خدا نزدیک‌ترند، بیان کرد: اگر انسان ریشه دینی و اعتقادی داشته باشد اسیر امواج سهمگین نمی‌شود. در یک کلام امروز امواج آنقدر سهمگین است که همه را می‌برد و فقط کسانی می‌مانند که در سفینه‌ای سوار شوند که ناخدایش امام حسین(ع) است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با یادآوری اینکه دین جز عشق به اهل بیت چیز دیگری نیست و دلسوزی امامان برای نجات بشریت بی‌نظیر است؛ ادامه داد: در تمام عالم و عرصه زندگی انسان، شاخص وجود حضرت امام حسین (ع) است، لذا اگر می‌خواهیم از گزند امواج سهمگین نجات پیدا کنیم، راه نجات، وجود مقدس سالار شهیدان است.

روشنفکران در جامعه رسالت سنگینی بر عهده دارند

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه روشنفکران جامعه کسانی هستند که زودتر از دیگران متوجه آسیب در جامعه می‌شوند گفت: در هر کدام از کشورهای جهان جریان روشنفکری آنها نگاه به درون دارد، اما در کشور ما نگاه به بیرون دارند.

وی با تاکید بر اینکه امروز مبلغان، هدایت‌گران و روشنفکران در جامعه رسالت سنگینی بر عهده دارند، افزود: وظیفه‌ این افراد این است که در جامعه رصد کنند، انحرافات فکری، اخلاقی و اجتماعی را گوشزد کرده و هشدار دهند. روشنفکر یعنی زودتر از دیگران بفهمد و متوجه آسیب‌ها شود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه عاشورا جلوه خوش عاقبتان و بد عاقبتان است، گفت: امروز در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی، ایمان به انقلاب، نظام، خدا و حفظ ارزش‌های الهی بسیار مهم است، چون عرصه‌هایی وجود دارد که حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهند.

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه امروز اندیشه و عمل عاشورایی برای جامعه ما اهمیت دارد، گفت: این مهم موجب رشد و تعالی جامعه می‌شود و برای همه عصرها و نسل‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه عالم بداند نسخه شفای هر گرفتاری و ظلم نسخه عاشورای حسین(ع) است، گفت: دیدیم شهادت شهید حججی با دل‌های مردم چه کرد که این همان امتداد عاشورا است.

حجت‌الاسلام رئیسی همچنین با اشاره به اینکه وجود مبارک امام حسین (ع) شاخص حرکت عاشورایی است و نشان می‌دهد که جامعه اسلامی هر وقت دچار بلا شود، نباید ساکت بنشیند، تصریح کرد: امروز در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی، حفظ ایمان به خدا، نظام و انقلاب و ایمان به ارزش‌های الهی بسیار مهم است، چون عرصه‌هایی است که حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهد.