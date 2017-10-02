  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

درسگفتار «ترازوی بی‌طمع» درباره مولانا برگزار می‌شود

درسگفتار «ترازوی بی‌طمع» درباره مولانا برگزار می‌شود

جلسه درسگفتار «ترازوی بی‌طمع» درباره موانع واقع بینی از دیدگاه مولانا با سخنرانی ایرج شهبازی در موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درسگفتار «ترازوی بی طمع» به مناسبت بزرگداشت شاعر و اندیشمند بزرگ، مولانا جلال الدین محمد بلخی درباره موانع واقع بینی از دیدگاه مولانا روز چهارشنبه ۱۲ مهر با سخنرانی ایرج شهبازی در موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود.

سلسله برنامه های درس گفتار، قرار است به صورت ماهیانه با موضوعات ادبی، فلسفی، فرهنگی و هنری با حضور اساتید کشورهای عضو اکو، در این موسسه فرهنگی برگزار شود.

نشست درسگفتار «ترازوی بی طمع» روز چهارشنبه ۱۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موسسه فرهنگی اکو واقع در اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان نیلوفر، پلاک ۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4101930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها