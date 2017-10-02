به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درسگفتار «ترازوی بی طمع» به مناسبت بزرگداشت شاعر و اندیشمند بزرگ، مولانا جلال الدین محمد بلخی درباره موانع واقع بینی از دیدگاه مولانا روز چهارشنبه ۱۲ مهر با سخنرانی ایرج شهبازی در موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود.

سلسله برنامه های درس گفتار، قرار است به صورت ماهیانه با موضوعات ادبی، فلسفی، فرهنگی و هنری با حضور اساتید کشورهای عضو اکو، در این موسسه فرهنگی برگزار شود.

نشست درسگفتار «ترازوی بی طمع» روز چهارشنبه ۱۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موسسه فرهنگی اکو واقع در اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان نیلوفر، پلاک ۳ برگزار می‌شود.