مدیران قبلی شهرداری اراک باید درموردبدهی باشگاه ورزشی پاسخگوباشند

مرتضی سورانه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بدهی ۳۸میلیارد ریالی باشگاه ورزشی فرهنگی شهرداری اراک اظهار داشت: بدهی فعلی باشگاه شهرداری اراک مربوط به تیم مدیریتی قبلی است که باید خود مشکل را حل کنند و پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اراک افزود: اینکه شورای پنجم قصد دارد از باشگاه شهرداری اراک و تیمداری آن حمایت کند، رو به جلو و با نظر به آینده است اما در گذشته کسانی که مدیر بودند باید پاسخگوی اتفاقات باشند.

سورانه بیان کرد: هر کس باید تاوان عمل خود را بپردازد، اینطور نیست که کسانی بیایند و به دلیل سوء مدیریت، موجب آسیب و ناهنجاری شوند و بعد هم به راحتی خداحافظی کنند و کنار بکشند، مدیرانی که در این زمینه کوتاهی کردند باید پاسخگو باشند و شورای پنجم پیگیر است.

وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن بیان اینکه یافتن راهکاری قانونی برای بازگشت تیم های ورزشی باشگاه شهرداری اراک به جایگاه اصلی خود را با جدیت پیگیر هستیم، اظهار داشت: در این رابطه طبیعتا دغدغه هایی برای سازمان های ناظر وجود دارد که اقدامی خلاف قانون انجام نشود و ما هم به این تکالیف و نظارت ها احترام می گذاریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: برای ادامه فعالیت تیم های ورزشی تحت پوشش شهرداری اراک به دنبال این هستیم که مسئولان را مجاب کنیم تا اجازه تیمداری شهرداری صادر شود.

سورانه تصریح کرد: هم اکنون تیم های ورزشی استان ها و کلانشهرهای دیگر در لیگ های ورزشی کشور با نام شهرداری حضور دارند، بنابراین باید با هماهنگی مسئولان ناظر و از طریق رایزنی این مشکل را رفع کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه ورزش ابزاری است برای ایجاد نشاط در جامعه و پیشگیری از معضلات اخلاقی و مشکلات اجتماعی، خاطرنشان ساخت: ورزش به عنوان ابزار و وسیله ای است که باعث نظم و امنیت پایدار اجتماعی می شود، بنابراین ورزش هم از نظر شادی آفرینی و هم از لحاظ افتخار آفرینی و الگوسازی در جامعه باید حمایت شود.