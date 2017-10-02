  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

مرمت مساجد و حسینیه‌های تاریخی شهرستان آران و بیدگل

مرمت مساجد و حسینیه‌های تاریخی شهرستان آران و بیدگل

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل از مرمت مساجد و حسینه‌های تاریخی این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، جواد صدیقیان رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان آران و بیدگل افزود: مساجد و حسینه‌های تاریخی شهرستان آران و بیدگل با اختصاص ۵میلیارد و ۵۱۰میلیون ریال از اعتبار ملی و استانی در چهار سال گذشته مرمت شده‌اند.

او افزود: مساجد شهرستان آران و بیدگل دارای ارزش‌ تاریخی، فرهنگی و معماری منحصر به‌فردی هستند که در بافت تاریخی شهرستان آران و بیدگل واقع شده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل تأکید کرد: در راستای اهداف حفاظتی و مرمتی این اداره در شهرستان آران و بیدگل، طی چهار سال گذشته عملیات مرمت ۱۳مسجد و حسینیه تاریخی و ثبت‌شده شهرستان به پایان رسیده است.

صدیقیان افزود: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار این اداره در شهرستان، تعمیر و بازسازی مساجد، حسینیه‌ها و اماکن متبرکه تاریخی در سطح شهرستان آران و بیدگل است.

کد مطلب 4102137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها