بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان، جواد صدیقیان رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان آران و بیدگل افزود: مساجد و حسینههای تاریخی شهرستان آران و بیدگل با اختصاص ۵میلیارد و ۵۱۰میلیون ریال از اعتبار ملی و استانی در چهار سال گذشته مرمت شدهاند.
او افزود: مساجد شهرستان آران و بیدگل دارای ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری منحصر بهفردی هستند که در بافت تاریخی شهرستان آران و بیدگل واقع شدهاند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل تأکید کرد: در راستای اهداف حفاظتی و مرمتی این اداره در شهرستان آران و بیدگل، طی چهار سال گذشته عملیات مرمت ۱۳مسجد و حسینیه تاریخی و ثبتشده شهرستان به پایان رسیده است.
صدیقیان افزود: یکی از برنامههای اولویتدار این اداره در شهرستان، تعمیر و بازسازی مساجد، حسینیهها و اماکن متبرکه تاریخی در سطح شهرستان آران و بیدگل است.
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