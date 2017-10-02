غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت رسمی زعفران حدود ۱۵ الی ۲۰ روز آینده در کشور آغاز می شود، افزود: قیمت این محصول در بازار ثابت بوده و تغییری نداشته، دلیل آن نیز این است که فروشنده ها محصول خود را به دلیل ترس از ضرر و زیان نگه داشته‌اند و به امید بالا رفتن قیمت‌ها نمی فروشند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون زعفران به اندازه‌ای که تقاضا در بازار وجود دارد عرضه می شود، گفت: در خرداد و تیر قیمت این محصول حدود یک میلیون تومان کاهش یافت؛ اما الان شاهد ثبات قیمت آن هستیم.

نایب رئیس شورای ملی زعفران پیش بینی کرد: طی روزهای آینده قیمت طلای سرخ با کاهش همراه باشد؛ چراکه مصرف در ماه محرم افت داشته؛ ضمن اینکه خریداران خارجی نیز خرید خود را کم کرده اند و منتظر آمدن محصول نو به بازار هستند.

میری، قیمت هرکیلوگرم زعفران را حداقل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.