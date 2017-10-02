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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

آغاز برداشت زعفران تا ۲۰ روز دیگر/قیمت‌ها ارزان می‌شود

آغاز برداشت زعفران تا ۲۰ روز دیگر/قیمت‌ها ارزان می‌شود

نایب رئیس شورای ملی زعفران، با بیان اینکه برداشت این محصول حدود ۲۰ روز دیگر آغاز می‌شود، پیش بینی کرد تا طی روزهای آینده شاهد کاهش قیمت طلای سرخ در بازار باشیم.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت رسمی زعفران حدود ۱۵ الی ۲۰ روز آینده در کشور آغاز می شود، افزود: قیمت این محصول در بازار ثابت بوده و تغییری نداشته، دلیل آن نیز این است که فروشنده ها محصول خود را به دلیل ترس از ضرر و زیان نگه داشته‌اند و به امید بالا رفتن قیمت‌ها نمی فروشند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون زعفران به اندازه‌ای که تقاضا در بازار وجود دارد عرضه می شود، گفت: در خرداد و تیر قیمت این محصول حدود یک میلیون تومان کاهش یافت؛ اما الان شاهد ثبات قیمت آن هستیم.

نایب رئیس شورای ملی زعفران پیش بینی کرد: طی روزهای آینده قیمت طلای سرخ با کاهش همراه باشد؛ چراکه مصرف در ماه محرم افت داشته؛ ضمن اینکه خریداران خارجی نیز خرید خود را کم کرده اند و منتظر آمدن محصول نو به بازار هستند.

میری، قیمت هرکیلوگرم زعفران را حداقل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

کد مطلب 4102380

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