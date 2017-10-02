آنونس فیلم «مالاریا» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تنها ۲ روز به اکران فیلم سینمایی «مالاریا» به نویسندگی و کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی مسعود ردایی باقی مانده است، آنونس این فیلم رونمایی شد.

آخرین ساخته پرویز شهبازی از ۱۲ مهر ماه در سراسر کشور اکران خود را آغاز می کند.

«مالاریا» روایت داستان یک دختر و پسر است که در تهران گردی های خود با یک گروه موسیقی خیابانی آشنا می شوند و این آشنایی اتفاقاتی را رقم می زند.

ساعد سهیلی، ساغر قناعت، آذرخش فراهانی و آزاده نامداری در این فیلم ایفای نقش کردند.

پخش «مالاریا» بر عهده فیلمیران است.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، صدابردار: منصور شهبازی، طراح چهره پردازی: محمدرضا قومی، تدوین: پرویز شهبازی، طراحی و میکس صدا: محمد کشفی، موسیقی: آذرخش فراهانی، سیاوش اسدی، مدیر تولید: مجید گودرزی، برنامه ریز: نوید میهن دوست و عکاس: امید صالحی.