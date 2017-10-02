به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن» در گزارشی حادثه تیراندازی شب گذشته در «لاس وگاس» را که تا کنون ۵۹ کشته و ۵۲۹ زخمی برجا گذاشته مرگبارترین تیراندازی تاریخ آمریکا توصیف کرد.

در گزارش «سی‌اِن‌اِن» فهرستی از ۱۰ تیراندازی جمعی در یک روز در تاریخ آمریکا از سال ۱۹۴۹ تا کنون مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس، حادثه مذکور به عنوان مهلک ترین کشتار در این کشور اعلام شده است.

این در حالیست که «سی‌بی‌اِس» دقایقی پیش در خبری اعلام کرد که عامل تیراندازی در اتاق خود در هتل محل اقامتش ۸ تا ۱۰ قبضه سلاح جاسازی کرده بود.

پلیس لاس وگاس می گوید عامل تیراندازی مردی سفید پوست و ۶۴ ساله بوده است.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس لاس وگاس اعلام کرد عامل تیراندازی پیش از ورود نیروهای امنیتی به محل اقامتش خودکشی کرده بود.

بر اساس اعلام «سی‌اِن‌اِن»، شمار زخمی های تیراندازی در حادثه شب گذشته لاس وگاس آمریکا به ۴۰۰ نفر افزایش یافته است.

لازم به ذکر است، پلیس ایالت نوادا آمریکا شب گذشته از وقوع درگیری مسلحانه در یکی از هتل های شهر لاس وگاس خبر داده بود.

همچنی در جریان این تیراندازی ۵۹ نفر کشته شده اند.

در همین رابطه رسانه ها از تعطیل شدن فرودگاه این شهر نیز خبر می دهند.

گفته می شود پروازهای فرودگاه بین المللی مک کاران لاس وگاس آمریکا به علت ورود فردی مسلح به یکی از گیت های امنیتی متوقف شده است.

از سوی دیگر عنوان می شود که یکی از مظنونین احتمالی این حادثه از سوی پلیس هدف قرار گرفته است. پلیس لاس وگاس می‎گوید دست‌کم یک مظنون به تیراندازی را در طبقه ۳۲ هتل محل حادثه هدف قرار داده است.