به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر دوشنبه در نشست ستاد اربعین استان بوشهر اظهار داشت: در راستای برگزاری باشکوه پیادهروی اربعین همه ما وظیفه داریم که از تمام ظرفیتها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: پیادهروی اربعین حرکت بزرگی است که در دنیا بینظیر است و هر سال مردم مسلمان نقاط مختلف جهان حضوری گستردهتر و پرشورتر در این مراسم معنوی دارند.
سرپرست استانداری بوشهر با تقدیر از همه دستاندرکاران برگزاری مراسم و برنامههای دهه اول محرم، بیان کرد: شاهد همکاری، هماهنگی و همراهی دستگاههای مرتبط در استان بوشهر بودیم که جای تقدیر دارد.
موکبها با مجوز راهاندازی شوند
وی با بیان اینکه همه افرادی که میخواهد در شهرهای استان موکب راهاندازی کنند باید مجوز بگیرند، تصریح کرد: این افراد از سازمان تبلیغات اسلامی تاییدیه دریافت کنند و سپس اقدام به راهاندازی موکب کنند.
گراوند با بیان اینکه هیئتهای مذهبی شناسنامهدار در اولویت راهاندازی موکبها هستند، ادامه داد: موکبهایی برای ارائه خدمات به زائران و پذیرایی از آنان در ایام اربعین حسینی ایجاد و راهاندازی میشود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ایستگاه اورژانس درمانی در موکبهای استان بوشهر در شهر کربلا، افزود: اطلاعرسانی مناسب برای صدور روادید برای اعزام زائران به کربلای معلی و نجف اشرف انجام شود.
اعزامها گروهی باشد
سرپرست استانداری بوشهر بر لزوم اعزام افراد به صورت گروهی تاکید کرد و گفت: با سفارت عراق هماهنگی شود تا برای صدور ویزاهای سیاحتی محدودیتهای لازم قائل شود.
وی از برخورد با تخلفات صورت گرفته در زمینه اعزامهای غیرمجاز و غیرقانونی خبر داد و اضافه کرد: توزیع بستههای فرهنگی در موکبها باید با دقت و بررسیهای لازم انجام شود.
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