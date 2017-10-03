تذکر قاضی­ پور نسبت به مطالب یک سایت ضدانقلاب و توضیحات علی مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی با اشاره به مطالب منتشر شده در یکی از سایت ها و کانال های تلگرامی ضد انقلابی اظهار داشت: این سایت یک روز درباره دکتر عارف نکاتی را می گوید و یک روز هم به دروغ آقای دکتر لاریجانی را سر زبان ها می اندازد و می گوید که ایشان تابعیت کانادا دارد.

وی افزود: این سایت به دنبال سلب اعتماد مردم از انقلاب و نظام است و وزیر ارتباطات هم باید جلوی این سایت را بگیرد و توضیح دهد که چرا جلوی آن را نمی گیرد.

پس از تذکر این نماینده، علی مطهری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت خطاب به وی تأکید کرد: صحبت های شما هم امروز انتشار مطالب همین سایت است، البته دغدغه شما قابل تحسین است.

وی خاطرنشان کرد: از این جور مطالب در سایت ها زیاد است و اگر این مطالب در سایت های خبری باشد هیأت نظارت بر مطبوعات باید پیگیری کند و اگر در کانال ها باشد کمیته فیلترینگ باید تصمیم بگیرد.

مطهری با تأیید صحبت های نادر قاضی پور درمورد فعالیت های دو پسر آقای لاریجانی اظهار داشت: همانطور که در صحبتهای شما آمد، یکی ازپسران آقای لاریجانی در قم طلبه است و دیگری دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف است و یک بار هم پایش به خارج باز نشده است.