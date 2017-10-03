افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان و کارگران در ۹۷/پیش بینی تورم ۹درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۷ گفت: این بخشنامه مبین رویکرد دولت با عنوان رشد اقتصاد فراگیر و ضد فقر به دستگاه ها ابلاغ شد.

وی افزود: بعد از مرور آخرین وضع اقتصادی جهان و منطقه ای، نحوه برآورد هزینه ها، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و چشم انداز برنامه را در برشی از برنامه ششم طراحی کردیم. ما برای سال آینده رشد بدون نفت ۷ تا ۸ درصد را پیش بینی کردیم و نیز تعیین کردیم که با این میزان چقدر رشد اشتغالزایی خواهیم داشت.

نوبخت با بیان اینکه پیش بینی می کنیم نرخ بیکاری در سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد گفت: نرخ بیکاری تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت و پیش بینی می کنیم این روند ادامه داشته باشد.

وی گفت: به دستگاه ها اعلام کردیم طرح های عمرانی در دست اجرا را غربالگری کنند تا طرح هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی یا مشارکت بخش های غیر دولتی وجود دارد را تفکیک کنند. به دستگاهها گفتیم اعتبارات عمرانی را فقط از منابع بودجه عمومی تامین نکرده بلکه در کنار این بودجه صندوق توسعه ملی را نیز برای این بخش به کارگیریم.

پیش بینی تورم 9درصدی برای سال آینده

سخنگوی دولت عنوان کرد: درباره هزینه های جاری سیاست افزایش بهره وری و صرفه جویی است. نرخ تورم در سال آینده نیز ۹ درصد پیش بینی می شود که در این شرایط افزایش حقوق کارکنان دولت و بخش کارگری را ۱۰ درصد درنظر گرفتیم و به دستگاهها گفتیم ۵ درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم و باقی را خود دستگاهها از روی صرفه جویی های خود تامین کنند.

نوبخت درباره تغییرات در کابینه طبق گفته رئیس جمهور گفت: بیش از ۵۰ درصد از کابینه تغییر کردند، استانداران هم جابه جا خواهند شد.

آخرین خبر از انتخاب استاندار جدید کردستان

وی درباره استاندار کردستان افزود: با توجه به ظرفیت کردستان و وجود اقوام مورد احترام دولت و نظام در این منطقه استاندار خوبی معرفی خواهیم کرد.

نوبخت درباره بدعهدی های آمریکا و سخنان سخیف رئیس جمهور این کشور عنوان کرد: تا زمانی که منافع ملی و مصالح عمومی ایران ایجاب کند که البته فقط یک مرجع در این باره تصمیم گیری نمی کند، به این توصیه عمل می کنیم اگر اقدام دیگری انجام شود ما هم روش دیگری را پیش می گیریم که دیگران متضرر می شوند.

نوبخت درباره سفر اوردغان به ایران کفت: رابطه دو کشور در سطح خوبی است سفر غرب الوقوع آقای اردوغان هم برای توسعه مناسبات فی ما بین است. ضمن اینکه ما همکاری مشترکی برای مقابله با تروریسم را با دولت ترکیه داریم که جلسات مشترکی هم در حال انجام است. تحولات منطقه ای و مواضع معقول نسبت به اتفاقات منطقه ای هماهنگی به وجود خواهد آمد. ضمن اینکه در خصوص اتفاقاتی که در.کردستان عراق رخ داده مواضع مشترکی بین ایران و ترکیه و عراق اتخاذ شده است.

نوبخت درباره بسته شدن مرزهای کشور بعد از همه پرسی اقلیم کردستان گفت: حق حاکمیت و تمامیت ارضی دولت عراق از طرف همسایگان به ویژه ایران و ترکیه مورد تاکید است. سال گذشته درباره ترکیه هم چنین وضعی پیش آمد که در همان ساعات اول موضع رسمی خود را در جهت محکوم کردن کودتا اعلام کردیم. ما به تمامیت ارضی و حق حاکمیت دولتها همکاری می کنیم.

وی افزود: امروز مشکل بزرگی در منطقه در حال محدود شدن است اما بخشی از سوریه و عراق در دست تروریست هاست و هر اقدامی که این موضع و روند را تضعیف کند مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نخواهد گرفت در این مسیر ممکن است اقداماتی هم در کوتاه مدت انجام شود از جمله بسته شدن مرزها یا تجمع کامیون ها اما این اقدامات کوتاه مدت مهم نیست باید به اقدامات بلند مدت توجه داشت.

منافع ایران و ترکیه بهم گره خورده است

نوبخت درباره نوع رابطه ایران و ترکیه گفت: امنیت ملی کشور برادر ترکیه تحت تاثیر عوامل متعدد است و می تواند فصل مشترک دو کشور ایران و ترکیه باشد؛ اما منافع ما و ترکیه در مسئله مبارزه با تروریسم به هم گره خورده است.

وی با بیان اینکه هدف مشترک دو کشور ایران و ترکیه مبارزه با تروریسم و کمک به عراق است، گفت: مشکلی که در اقلیم کردستان اتفاق افتاده جز رژیم جعلی صهیونیستی تمام دنیا با مواضع جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. ما در عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی با ترکیه رابطه تعریف شده و درستی داریم.

نوبخت درباره حل مشکل بدهی بیمه ها و ادامه طرح نظام سلامت گفت: طرح تحول سلامت طرح موفقی بود که دولت علاقمند به ادامه آن است. در شروع این کار، طرح با وسعت زیادی آغاز شد و برای همه امکان استفاده از این امکانات فراهم شد. در صورتی که در کشورهای ثروتمند هم این خدمات برای محدوده ای خاص ارائه می شود. ضمن اینکه افزایش تعرفه هایی هم در بخش هایی صورت گرفت. ما به سرعت این مسئله را با در نظر گرفتن بسته های خدمات درمانی محدود کردیم.

وی گفت: دولت بودجه بخش سلامت را در سال 96 به 10 هزار میلیارد تومان افزایش داد و تا این لحظه 5 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم.به هر حال طرح تحول سلامت جز طرح های غیر قابل تغییر دولت دوازدهم است.

وی درباره نوع رابطه با عربستان و ادامه حج عمره گفت: هرجایی که عزت و شرافت ایرانیان به ویژه در قالب زوار عزیز تامین شود حج را برگزار خواهیم کرد.

هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 97

سخنگوی دولت درباره حذف یارانه بگیران غیر نیازمند و اصلاح پرداخت یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه ها در برنامه ششم و لایحه بودجه سال 97 نیز مورد توجه قرار گرفت. امیدوارم در بودجه سال 97 بتوانیم این بخش از اقتصاد مقاومتی را با موفقیت انجام دهیم.

برای هر شرایطی گزینه هایی روی میز داریم

نوبخت درباره تحریم‌های جدید آمریکا گفت: بازگشت به وضعیت گذشته برای ما قابل انجام است. ما در روزهای سخت و بحرانی کشور را اداره کردیم و از این به بعد هم اینگونه عمل می کنیم ضمن اینکه برای هر شرایطی گزینه هایی روی میز داریم.

وی با اشاره به اهمیت و نقش اساسی مناطق سنی نشین در کشور مانند کردستان و گلستان و سیستان گفت: هر وقت به این مناطق سفر کردم با بزرگان اهل سنت این مناطق دیدار کردم. در دولت یازدهم این روند وجود داشت و ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دولت افزود: در سفر به سیستان با مولوی عبد الحمید دیدار کردیم و در جریان مشکلات هموطنان عزیز اهل سنت قرار گرفتم. به هرحال ما این روابط خوب را با هموطنانمان در کردستان و سیستان داریم.

نوبخت درباره نظارت بر چگونگی پرداخت ها و هزینه کردها در بودجه سال آینده گفت: ما تصویب ها را بر اساس قیمت تمام شده واحدها انجام می دهیم و سپس تخصیص ها را براساس نظارت ها انجام می دهیم. بدون شک باید برای این تخصیص ها نظارت وجود داشته باشد.

معرفی وزیر علوم تا قبل از حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران

سخنگوی دولت درباره وزرای باقی مانده کابینه گفت: امیدواریم تا قبل از حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران وزیر علوم معرفی شود.

وی درباره حقوق معوقه کارگزان هپکو و آذرآب گفت: این دو شرکت غیر دولتی هستند دولت کار خود را انجام می دهد و بخش های غیر دولتی هم باید کار خود را انجام دهند.

نوبخت افزود: درباره شرکت هپکو که واگذار شده بود چند سال پیش عنوان کردند دوباره این شرکت برگشته و دولتی شود این مسئله مغایر سیاست های اصل 44 است.

وی تاکید کرد: دولت چند وزیر را مسئول کرده تا موانع این دو واحد صنعتی را برطرف کند.

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت بر تاثیر مستقیم صادرات غیر نفتی بر میزان اشتغال زایی گفت: در بخش صادرات غیر نفتی تلاش می کنیم تراز صادرات را مثبت کنیم چرا که این مسئله بر بخش اشتغال زایی تاثیر خواهد داشت.

قیمت حامل های انرژی افزایش نمی یابد

وی درباره افزایش حقوق 10 درصدی سال 97 که 5 درصد از این میزان از محل صرفه جویی دستگاهها انجام می شود گفت: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اطلاعات کافی دارند و گزارش هر دستگاهی را بررسی می کنند اگر غیر از این باشد ممکن است همه دستگاهها بگویند ما نتوانستیم صرفه جویی کنیم.

نوبخت گفت: برای سال آینده برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم.