۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

نعمتی در جمع خبرنگاران:

پیگیری نظام پارلمانی از سوی برخی نمایندگان ربطی به لاریجانی ندارد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره تصمیم برخی نمایندگان برای تغییر قانون اساسی به منظور ایجاد نظام پارلمانی گفت: آقای لاریجانی از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده و نظری در این رابطه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار مطالبی پیرامون انتساب موضوع نظام پارلمانی به لاریجانی گفت: مذاکراتی با آقای لاریجانی داشتم و با توجه به انتساب موضوع نظام پارلمانی به ایشان از سوی برخی رسانه  ها نظر ایشان را جویا شدم. آقای لاریجانی از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت نظری در این رابطه ندارد.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: بنابراین موضوع مصروحه از سوی یوسفیان ملا، نظر شخصی ایشان است که از سوی برخی نمایندگان نیز دنبال می شود و البته قابل احترام است و ربطی به آقای لاریجانی ندارد.

وی تصریح کرد: نمایندگان حق دارند در موضوعات مختلف اظهار نظر کنند اما انتصاب این موارد به آقای لاریجانی صحت ندارد.

