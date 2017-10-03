به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش کارآفرینی، بازاریابی و رونق کسب وکار امروز سه شنبه در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه برگزار شد.

این همایش برای اولین بار به همت مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان جوانرود برگزار شد و مباحث فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی از محورهای آن بود.

فرمانداری جوانرود، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرهنگ ارشاد اسلامی، شورای شهر، شهرداری و آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد شهرستان جوانرود در برگزاری این همایش مشارکت داشتند.

رونق تولید، کسب وکار و ترویج روحیه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی، فرهنگ سازی و کارآفرینی، بازاریابی و کارآفرینی از اهداف برگزاری این همایش یکروزه بود.

متاسفانه ارزش واقعی کار فراموش شده است

داوود ناصری امید، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه در این همایش گفت: متاسفانه هم اکنون ارزش واقعی کار فراموش شده و مدرک گرایی جایگزین مهارت آموزی شده است.

وی تصریح و خاطرنشان کرد: در سال های گذشته بسیاری از رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازبازار کار نبوده و نیازسنجی لازم در این زمینه صورت نگرفته استکه خود این باعث شده آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر از آمار بیکاری افراد کم سواد و بی‌سواد باشد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه تاکید کرد: حل موضوع ذکر شده، نیازمند تغییر نگرش و سیاست در نظام آموزشی ما دارد و خوشبختانه این موضوع در دولت در حال پیگیری است.

موفقیت از آن افراد دارای مهارت فنی و کارآفرینی است

وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز سرمایه گذاری وبهره وری از کسب وکار با هدف کاهش هزینه ها ونیروی کار بیشترین سود وبهره را در زمان کوتاه به همراه دارد و کسانی موفق هستند که مهارت فنی توام با مهارت کار آفرینی را داشته باشند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه کارآفرینی را مکمل مهارتهای فنی وحرفه ای دانست و افزود: کسب و کار و کارآفرینی در بینش اسلامی یک ارزش محسوب می شود و آیات قرآن درباره کار و کوشش در قلمرو حیات به قدری فراوان و متنوع است که با کمال صراحت می توان گفت اسلام دین اجتهاد و سعی و کوشش است.

وی با بیان اینکه امروز داشتن مهارت و تخصص رمز موفقیت است، ادامه داد: باید فرهنگ کارآفرینی را تقویت، توسعه و ترویج دهیم و این نیازمند نگاه فرابخشی و همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی است.

گذراندن یک دوره مهارتی کوتاه مدت منجر به اشتغال می‌شود

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه تاکید کرد: گذراندن یک دوره مهارتی کوتاه مدت منجر به اشتغال خواهد شد و حتما نیاز نیست افراد مدرک لیسانس یا فوق لیسانس داشته باشند.

وی افزود: مدرک دانشگاهی نیز دارای ارزش است اما بهتر آن است که در کنار مدرک دانشگاهی، افراد یک مهارت یا حرفه را نیز بیاموزند. چرا که صرفا داشتن مدرک لیسانس یا فوق لیسانس منجر به اشتغال نخواهد شد وامروزه این را نیز در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی می بینیم.

مشاغل خرد و خانگی می‌توانند به رفع بیکاری کمک کنند

ناصری امید ادامه داد: یکی از از مولفه های دیگری که می تواند به بحث رفع معضل بیکاری کمک کند، توجه به مشاغل خرد و خانگی است و هم اکنون می بینیم که هم اکنون کشورهایی چون چین و هندوستان به این مشاغل بها می دهند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون می بینیم که کشور هندوستان از کشورهایی است که در بحث کارآفرینی بسیار مطرح بوده و در مشاغل خرد نیز ورود کرده است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه، برخی از شغل های کوچک هم اکنون مورد نیاز بازار است، گفت: باید این مشاغل کوچک و خرد توجه شود.

شهرستان جوانرود می‌تواند در حوزه گردشگری کارآفرین باشد

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جوانرود گفت: این شهرستان از ظرفیت خوبی برخوردار است و در بحث گردشگری باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

ناصری امید تاکید و خاطرنشان کرد: جوانان نباید صرف به دنبال پشت میز نشینی و کار اداری نبوده و در پی استخدام در ادارات دولتی نباشند، بلکه فارغ التحصیلان دانشگاهی باید آنقدر صاححب فن و مهارت باشند که خودشان کارآفرین بوده و بتوانند کسب و کاری ایجاد کنند.

وی افزود: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید با کارآفرینی علاوه بر خود اشتغالزایی سایر افراد را نیز فراهم کنند و لازمه آن این است که به فرهنگ کار و کارآفرینی بها داده شود و به آن درجه ای که باید برسد.