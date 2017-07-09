جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره آمریکایی به «وقت نهار» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «وقت نهار» به کارگردانی علیرضا قاسمی و تهیه کنندگی حلقه فیلمسازان بی کلام در تازه ترین موفقیت خود جایزه بهترین فیلم جشنواره «اینتر روبنگ» آمریکا را به دست آورد.

نهمین دوره جشنواره «اینتر روبنگ» که بخشی از بیستمین جشنواره هنری «دموآن» است، با هدف پیشبرد نگاه هنری در سینما از سال ۲۰۰۸ فعالیت خود را در ایالت آیوا کشور آمریکا آغاز کرده است. این جشنواره از ۲۵ تا ۲۸ ژوئن برابر با ۵ تا ۷ تیرماه با حضور ۷۵ فیلم کوتاه در آمریکا برگزار شد.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از بازیگران: خورشید چراغی‌پور، رویا بختیاری، سیاوش چراغی‌پور، امیر تقدیری، افسانه حیدری، پیمان نعیمی و محمد امینی، مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی، طراح صحنه: پوریا اخوان، تدوین: بهرام عمرانی، طراح صدا: آرش قاسمی، برنامه‌ریز: بابک کشن فلاح، صدابردار: مهدی یگانه، طراح لباس: رها امیرفضلی، دستیاران کارگردان: پوریا موسوی، الناز رشیدی، امین صامتی، رها امیرفضلی، منشی صحنه: دلارام فتحی، دستیار صحنه و لباس: فخرالدین سعادت زاده، طراح گریم: بابک کشن فلاح، مدیر تولید: داوود ماسوله، جانشین تولید: سعید صفایی و تهیه کننده: حلقه فیلمسازان بی کلام.