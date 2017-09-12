«هزار افسان» به جشنواره جهانی فیلم کلکته راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «هزار افسان» که در قالب چند قسمت برداشتی آزاد از داستان‌های شاهنامه می‌کند، در جشنواره بین‌المللی فیلم CICFF کلکته هند حضور یافت. این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین انیمیشن شده است.

جشنواره CICFF عضوی رسمی از انستیتوی فیلم بریتانیا در لندن و انجمن فیلم لینکلن سنتر در نیویورک است. این جشنواره یک رخداد نمایش زنده فیلم ماهانه است که نخستین بار کارش را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ آغاز کرد و یک ابررخداد نمایش زنده سالانه هم دارد که قرار است امسال در ماه اکتبر برگزار شود. رخدادهای ماهانه این فستیوال در پایان هر ماه در سینمای ایندیرا که یکی از شناخته‌شده‌ترین سالن‌های فیلم کلکته است، برگزار می‌شوند.

عباس جلالی یکتا که در کنار اصغر صفار از کارگردان‌های این انیمیشن است،‌ پیش از این به مهر گفته بود: «برای انتخاب داستان این انیمیشن بیش از یک سال تحقیق شده است و قرار بود تعدادی از داستان های شاهنامه بدون کلام به تصویر کشیده شود و هر داستان در ۷ دقیقه طراحی شود. البته این پروژه می توانست سخت باشد به این دلیل که هر داستان از شاهنامه ابیات بسیاری دارد که باید در زمان کوتاهی به تصویر کشیده می شد.»

اولین قسمت از این مجموعه توانست جوایز مختلفی را از آن خود کند که شامل پروانه زرین بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کوتاه اصفهان، تندیس بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کوتاه سما، جایزه ویژه هیات داوران از جشنواره فیلم کوتاه موج کیش و نامزد بهترین کارگردانی در جشنواره فیلم شهر است.

عوامل تولید انیمیشن «هزار افسان» عبارتند از کارگردان: اصغر صفار-عباس جلالی یکتا، تهیه کننده: اصغر صفار، نویسنده: افسانه بخشی، کارگردان فنی و سرپرست متحرک سازی: مهدی درویشانی، فضا سازی: امیر معین، ترکیب بندی: زینب تسبندی، انیماتیک: عباس جلالی یکتا، طراح پس زمینه: هومان خیر اندیش، موسیقی: میلاد موحدی، طراح شخصیت: سعید عبدیزدان-اصغر صفار، طراحی افکت: محمد بابا کوهی. این فیلم به صورت مشترک در استودیو هوران و صبا تهیه شده است.