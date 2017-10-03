۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۵

ژاله علو به رادیو نمایش بازگشت

ژاله علو هنرمند پیشکسوت رادیو، تئاتر، سینما و تلویزیون با حضور در قدیمی ترین استودیو رادیویی کشورمان (استودیو ۸) در جمع هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، ژاله علو هم اکنون در نمایش جدید رادیویی «خانه سه طبقه» به کارگردانی مجید حمزه به ایفای نقش می پردازد.

این هنرمند پیشکسوت پس از مدت ها با نقش توران در سریال رادیویی «خانه سه طبقه» حضور یافت، توران بزرگ یک خانواده است که با محبت و دلسوزی بسیار اهالی ساختمانی را دور هم جمع کرده و بین آنان تفاهم و همدلی برقرار می کند.

«خانه سه طبقه» به نویسندگی الهام رفیعی، تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری رضا طاهری، افکت محمدرضا قبادی فر و با هنرمندی ژاله علو، صفا آقاجانی، شهین دخت نجف زاده، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، شیوا رفیعیان، احمد گنجی، رامین پور ایمان، مهدی نمینی مقدم، مهرداد مهماندوست و محمد آقا محمدی این روزها مراحل تولید را در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو سپری می کند.

عطیه موذن

