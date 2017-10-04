دومین کارت زرد مجلس به ربیعی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال ملی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره از بین رفتن فرصت‌های شغلی کشور به دلیل اشتغال اتباع بیگانه مخصوصاً اتباع غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.

نماینده سؤال‌کننده در طرح سؤال خود به اشتغال دو تا سه میلیون تبعه خارجی غیرمجاز در کشور و از بین رفتن فرصت‌های شغلی با وجود چهار میلیون جوان ایرانی متقاضی کار، اشاره و از عدم اقدام جدی وزارت کار به عنوان متولی نظارت بر اجرای قانون کار انتقاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با ارائه آمارهایی، عملکرد این وزارتخانه برای ساماندهی بازار کار و جلوگیری از اشتغال اتباع بیگانه را خوب ارزیابی کرد و گفت: در چهار سال اخیر بیش از ۴۰ هزار کارفرمای متخلف را به دلیل بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کرده‌ایم.

ربیعی، آمار اتباع خارجی غیرمجاز را یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: چرخه قاچاق نیروی انسانی و ضعف قوانین در اشتغال اتباع غیرمجاز تأثیرگذار است.

وی خواستار تشکیل جلسه مشترک در کمیسیون‌های اجتماعی و امنیت ملی مجلس شد تا یک طرح جامع و تصمیم ملی اتخاذ شود.

در نهایت با قانع نشدن حاجی‌دلیگانی از پاسخ‌های ربیعی، وارد بودن سؤال به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن، ضمن وارد دانستن سؤال، از پاسخ‌های ربیعی قانع نشدند و به این ترتیب دومین کارت زرد مجلس به وزیر کار رسید.

روز گذشته نیز نمایندگان از پاسخ‌های وزیر کشور درباره علت نابسامانی‌های متعدد در شوراهای شهر و روستا قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.