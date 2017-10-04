خرید توافقی و امانی زعفران از ۲۰ مهر/شناسایی بازارهای جدید زعفران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی اظهار داشت: مشکل اصلی در حوزه زعفران مربوط به بازار است و از این روتمام تلاش ها و توانمندی های مان را باید بر روی توسعه بازار و فرآوری این محصول بگذاریم.

طهماسبی بر آرامش بازار زعفران تاکید کرد و گفت: اگر هنگام برداشت این محصول تنشی در بازار ایجاد شود و اطلاع رسانی نادرست صورت گیرد، منجر به ضرر تولید کنندگان می شود.

وی با بیان این که بخش خصوصی باید در حوزه زعفران به خصوص مکانیزاسیون سرمایه گذاری کند، اذعان داشت: بهره برداران نباید فقط منتظر سرمایه گذاری های دولت در این زمینه باشند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: راه طولانی پیش روی زعفران کشور است و کشاورزان باید با آبیاری درست کود دهی و تکنولوژی مناسب عملکرد تولید این محصول را افزایش دهند.

وی درباره طرح جامع زعفران نیز گفت: در تدوین این طرح، بخش های مختلف دولتی و خصوصی مشارکت کردند و برای اجرای موفق آن باید ردیف اعتباری توسط مجلس ایجاد شود و ما باید این ظرفیت مالی را برای حوزه زعفران بدست آوریم.

در این نشست، مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز سهم زعفران از کسب و کارهای کشاورزی در تجارت جهانی را ۸ میلیارد دلار عنوان کرد.

پیمان یوسفی آذر درباره صادرات زعفران ایران در سال گذشته گفت: بیش از ۲۰۳ تن زعفران به ارزش ۲۸۶ میلیون دلار در سال ۹۵ از کشور صادر شده است.

وی متوسط عملکرد تولید زعفران کشور را ۳.۳ کیلوگرم در هر هکتار عنوان کرد و اذعان داشت: سال ۹۵ از ۱۰۵ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران، حدود ۳۳۶ تن از این محصول تولید شد.

به گفته یوسفی آذر عدم توسعه مکانیزاسیون، عدم نهاده پذیری زعفران و خستگی زمین به دلیل کشت ممتد می تواند منجر به کاهش عملکرد این محصول شود.

مجری طرح ملی گیاهان دارویی با بیان این که در زمینه راه اندازی صنعت پیاز زعفران باید فکر شود، اظهار داشت: استان های مختلف کشور متقاضی پیاز زعفران هستند.

وی افزود: ما سالانه با مازاد تولید پیاز زعفران روبرو هستیم و باید برای آن در داخل کاری انجام دهیم. در این نشست مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز از ورود این سازمان در بازار زعفران کشور از ۲۰ مهر ماه امسال خبر داد و گفت: از این تاریخ مراکز خرید ما در حاشیه بازار برای خرید زعفران اقدام می کنند و این محصول حداقل در سه ماهه اول کار در داخل کشور عرضه نخواهد شد.

صفایی با بیان این که سازمان مرکزی تعاون روستایی با دو شیوه خرید زعفران را انجام می دهد، تصریح کرد: در شیوه نخست با قیمت توافقی، این محصول از زارعان خریداری می شود و در شیوه دیگر زعفران را به امانت از بهره برداران می گیریم و در رینگ بین المللی بورس عرضه می کنیم.

وی بر ساماندهی صادرات زعفران کشور تاکید کرد و اظهار داشت: برای این منظور باید سازمان کار ایجاد کنیم.

صفایی در عین حال انجام مطالعات و کارهای پژوهشی در زمینه زنجیره ارزش زعفران را ضروری خواند و گفت: نتایج کارهای پژوهشی باید در اختیار زارعان قرار گیرد.

در ادامه، غلامرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران بر آماده سازی زیر ساخت ها برای توسعه صادرات این محصول تاکید ورزید و تصریح کرد: اگر می خواهیم زعفران را مدیریت و جایگاه آن را ارتقا دهیم باید با بکارگیری مکانیزاسیون برداشت، کیفیت و سلامت این محصول را افزایش و هزینه های تولید را کاهش دهیم.

وی تثبیت قیمت زعفران در توسعه صادرات آن را مهم دانست و اذعان داشت: اگر ما نتوانیم به مشتری های خارجی، قیمت بدهیم، آنها را از دست خواهیم داد.

میری پیش بینی کرد تولید زعفران نسبت به سال ۹۵حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

وی سطح کشت زعفران را در سال جاری ۱۲۰ هزار هکتار عنوان کرد. نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: اگر متوسط راندمان تولید این محصول به شش کیلوگرم برسد سالانه ۷۰۰ تن تولید خواهیم داشت که برای بازار آن باید فکر اساسی کرد.

وی عوارض زیاد برخی از کشورها برای زعفران ایران را از موانع توسعه صادرات عنوان کرد و از دولتمردان خواست برای کاهش این تعرفه ها تلاش کنند.

میری اظهار داشت:تمام زعفران ایران به صورت بسته بندی از ۲دهم گرم تا ۵۰۰ گرم صادر می شود.

وی در مورد سرمایه گذاری در حوزه زعفران گفت:برای مدیریت بازار زعفران حداقل به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است.

بنابراین گزارش در این نشست بخش خصوصی بر حمایت و تقویت صادرکنندگان داخلی و ورود تجار خارجی برای صادرات زعفران ایران،شفافیت قیمت و انجام کارهای تحقیقاتی تاکید کرد.