نیروی انتظامی ۱۳ هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده شامگاه پنج شنبه در چهارمین یادواره شهدای فرماندهی انتظامی تویسرکان با گرامیداشت یاد شهدا و به ویژه ۴۳ شهید نیروی انتظامی شهرستان تویسرکان، گفت: شهدای والا مقام بر گردن بشریت حق بزرگی دارند و اگر فداکاری شهدا در دوران دفاع مقدس وجود نداشت شاید امروز کشور ما آماج حمله‌های متعدد دیگری بود، اما آن ایستادگی شهدا ضامن امنیت کنونی ما شده است.

وی اظهار داشت: شهدا و خانواده های آنان با خدا معامله کرده اند و شهدای نیروی انتظامی از آنجا که در راه برقراری امنیت و حریم این مرز و بوم کشور جان خود را فدا کردند، جایگاه والایی دارند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا افزود: مقام معظم رهبری در دیدارهای خود با نیروهای ناجا منویات ارزشمندی بیان فرمودند از جمله آنکه توانایی های نیروی انتظامی آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سردار فتحی زاده عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در جایی دیگر از نیروی انتظامی با عنوان مجاهدان فی سبیل الله یاد می کنند که نشان دهنده اهمیت جایگاه این نیرو در حفظ و امنیت کشور است.

وی عنوان کرد: شهدای والا مقام نیروی انتظامی در راستای اعتلای دین و دفاع از کیان و کشور از جان خود گذشتند و باب شهادت همچنان باز است و به فضل الهی با فداکاری‌ها و مجاهدت های این ملت، کشورمان در آرامش و آسایش خواهد بود.

وی گفت: شهدای نیروی انتظامی، شهدای حریم نظم و امنیت هستند و این امنیتی که مشاهده می شود ثمره ایثار و فداکاری همه جوانانی است که در داخل کشور و یا فراتراز مرزها در حال دفاع از کیان نظام و انقلاب هستند.

سردار فتحی زاده عنوان کرد: نیروی انتظامی حدود ۱۳ هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده و باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

فرمانده انتظامی استان همدان نیز گفت: امروز عزت نظام اسلامی ما روز افزون شده و دلیل آن هم اینست که توانسته ایم در قدرت بازدارندگی به پیشرفت های بزرگی دست یابیم.

سردار بخشعلی کامرانی صالح بابیان اینکه باید قدردان این امنیت بود، گفت: بیش از ۱۳۰ برنامه در حوزه مردم و پلیس در هفته نیروی انتظامی در استان همدان اجرا خواهد شد.