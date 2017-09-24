داوران بخش فیلم جشنواره «بیطار» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت داور متشکل از ۴ سینماگر و ۳ کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی داوری آثار بخش فیلم نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس «بیطار» را به عهده دارند.

داوران نخستین جشنواره «بیطار» در بخش فیلم عبارتند از پوران درخشنده، محمدرضا اصلانی، لقمان خالدی، محمدعلی صفورا، برایی‌نژاد، حمید خانقاهی ابیانه و جعفر درودی.

نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس «بیطار» با همکاری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان سینمایی حوزه هنری و فرهنگسرای شفق از ۱۴ تا ۱۷ مهر به دبیری ناصر باکیده در تهران و همزمان در چند استان کشور برگزار می‌شود.