به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «باجی» نوشته نعمت مرادی روز دوشنبه ۱۷ مهر در خانه داستان چوک برگزار می‌شود.

این مجموعه داستان که شامل ۱۲ داستان کوتاه با فضای بومی است، توسط نشر هشت منتشر شده و چهارمین کتاب نعمت مرادی است.

در نشست نقد این کتاب، عابدین پاپی و جلیل شاملو به سخنرانی و تحلیل داستان های مجموعه مذکور خواهند پرداخت.

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «باجی» روز دوشنبه ۱۲ مهر از ساعت ۱۷ در خانه داستان چوک واقع در میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند، پلاک ۲۳، طبقه پنجم برگزار می‌شود.