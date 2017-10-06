آیین هزار ساله «قالیشویان» در اردهال کاشان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه با حضور هزاران نفر از دوست‌داران اهل‌بیت (ع) که از سرتاسر ایران در کاشان حضور پیدا کرده‌اند، آیین سنتی و مذهبی قالیشویان در روستای خاوه واقع در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.

این آیین سنتی که یک هزارسال قدمت دارد هر سال مطابق با زمان شهادت امامزاده سلطان علی فرزند بلافصل امام محمد باقر (ع) انجام می‌شود که در ۲۷ جمادی‌الثانی سال ۱۱۶ هجری قمری مطابق با دومین جمعه مهرماه به شهادت رسید.

عزاداری کاشانی ها در جمعه جار معروف به قالیشویان

دومین جمعه از ماه مهر، به طور معمول در روزهای نهم تا ۱۵ مهرماه واقع می‌شود و در میان کاشانی‌ها به جمعه «جار» یا روز فراخوانی مردم به مراسم قالی‌شویی معروف است.

قالی‌شویان که تنها مراسم سنتی مذهبی است که برگزاری آن مطابق تاریخ شمسی است نمایشی نمادین تشییع و به خاکسپاری حضرت سلطان علی‌بن امام محمد باقر(ع) است.

امامزاده امامزاده سلطان علی‌بن محمد باقر(ع) که یکی از چهار امامزاده معلوم النسب و دارای تاریخ مستند در ایران است که مطابق روایت‌های تاریخی در سال ۱۱۳ هـجری قمری بنا به درخواست دوست‌داران اهل بیت از اهالی چهل حصاران و فین کاشان به این منطقه هجرت کرد.

در سال ۱۱۶ هجری آن شخصیت بزرگوار در منطقه اردهال همراه با ۱۰۰ تن از یاران باوفای خود پس از جنگی نابرابر همچون جد مظلومش حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به شهادت می‌رسند و سر از بدن مبارکش جدا کرده و نزد دارالخلافه می‌فرستند، بدن مطهر این امامزاده واجب التعظیم و یارانش را از قتلگاه به مکان فعلیِ حرم مطهر در اردهال منتقل کرده و در محلی که وصیت فرموده بود دفن می‌کنند.

بر این اساس در دومین جمعه از مهرماه هر سال ابتدا عاشقان اهل بیت (ع) در ابتدا با حضور در ضریح مطهر امامزاده سلطان علی‌بن محمد باقر(ع)، این مکان را با گلاب ناب قمصر کاشان شست‌وشو می‌دهند و سپس آیین قالی شویان آغاز می‌شود.

قالیشویان نماد فرشی است که به هنگام شهادت بدن مطهر امامزاده را در آن پیچیده بودند

در ابتدا اهالی فین که هرکدام چوبی به دست دارند در صحن اصلی و مرکزی امامزاده بنام صحن صفا اجتماع می‌کنند و عده‌ای هم در صحن شاهزاده حسین با آداب خاصی به چوب به دستان صحن صفا می‌پیوندند؛ پس از روضه خوانی و سینه زنی و سخنرانی متولیان امامزاده، نمایندگان روستای خاوه اردهال یک قالی لوله شده از صحن مطهر امامزاده را که نماد قالی‌ است که به هنگام شهادت بدن مطهر امامزاده را در آن پیچیده بودند به معتمدین و اهالی فین تحویل می‌دهند.

افرادی که قالی را تحویل می‌گیرند، آن را از ایوان صفا به داخل صحن صفا می‌آورند و حسین حسین گویان و با تکان دادن چوب دستی های خود که نمایش نبردی نمادین با قاتلان است، قالی را در یک مسیر مشخص به سوی نهر آب شاهزاده حسین می‌برند و آن را شست و شو می‌دهند.

ثبت قالیشویان در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو

پس از شستشوی قالی مقدس، اهالی فین، آن را از مسیر دیگری بار دیگر به داخل صحن صفا آورده و با تشریفات خاصی مجددا تحویل معتمدین و خادمان امامزاده می‌دهند و پس از چندین بار دور زدن در اطراف صحن و سینه زنی و گفتن حسین حسین در صحن فینی‌ها، مراسم خاتمه می‌پذیرد.

گفتنی است مراسم قالیشویان در دسامبر ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت رسیده است.