استانداردهای فیلمسازی دغدغه اصلی مدیریت سینمایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دومین نشست شورای سینمای مقاومت با حضور اعضای این شورا در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

علیرضا تابش در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه فیلمنامه و استانداردهای فیلمسازی یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت سینمایی است، گفت: مخاطبان سینما هوشمند و با احساس هستند و در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی می بایست ذائقه مخاطب در نظر گرفته شود.

وی ضمن اشاره به لزوم آسیب شناسی سینمای مقاومت بیان کرد: پشتوانه سینمای مقاومت نگاه نظری و پارادیم فکری است که نگاه آسیب‌شناسانه در این حوزه می‌تواند از موضوعات جدی شورای سینمای مقاومت باشد و با انجام پژوهش‌هایی در این باره می‌توان به ایده‌های درست در عرصه سینمای مقاومت رسید.

تابش ادامه داد: اقدامات و عملکرد نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی متناسب با تحلیل مصرف فرهنگی در کشور باید از سوی متولیان فرهنگی پایش شود، چرا که قابلیت کار جدی در عرصه سینمای مقاومت وجود دارد و نسل نو سینماگران از این موضوع استقبال می کنند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی همچنین اکران و پخش مناسب فیلم های سینمای مقاومت را از دیگر دغدغه‌های مدیریت سینما دانست و افزود: در طول یک سال سینمایی درصد مشخصی از فیلم‌ها در زمره فیلم‌های مقاومت قرار می گیرد که قطعاً بخشی از فیلم‌ها با این مضمون در سبد اکران و نمایش خانگی قرار خواهد گرفت که نیازمند برنامه ریزی و حمایت بیشتر از سوی همه نهادهای ذی‌ربط است.

حبیب ایل بیگی قایم مقام بنیادسینمایی فارابی نیز در این نشست مهمترین نیاز در حوزه سینمای دفاع مقدس را داشتن چشم‌انداز برای این گونه سینمایی دانست و گفت: به نظر می‌رسد نیاز به یک مرکز استراتژیک در این حوزه داریم که اهالی فرهنگ و هنر نشانی از آن داشته باشند و دغدغه ها و ایده های خود را بروز دهند.

وی ادامه داد: در صورتی که اولویت‌ها براساس مطالعات انجام شده، مشخص شود، بهتر می‌توان به افق‌های پیش رو توجه داشته باشیم.

ایل بیگی با اشاره به اینکه تبیین راهکارها و بایدها و نبایدها در این عرصه می‌تواند برای نسل جوان فیلمساز خیلی راهگشا و مفید واقع شود، اظهار کرد: نگاه به اقتباس ضروری است تا بتوانیم از کتاب های منتشر شده و مورد استقبال در این عرصه بهره ببریم.

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: اقدام موثر در حوزه فیلمنامه‌نویسی از دیگر مواردی است که باید در عرصه سینمای دفاع مقدس به آن توجه داشته باشیم.

مسعود نقاش زاده معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی نیز ضمن یادآوری موارد مطرح شده در نشست پیشین در ابتدای نشست گفت: هدف نهایی در این جلسات همگرایی در مورد ضرورت‌ها و اولویت‌های موضوعی‌است تا بتوانیم در مورد فیلم‌هایی که در حال ساخت هستند ابتدا در حوزه نرم‌افزاری و در نهایت سخت‌افزاری مشارکت داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دستورکارهای بنیاد در دوره جدید و نیز این شورا حمایت از پرورش و تولید فیلمنامه است، ادامه داد: مهمترین دستاورد چنین نشست هایی، همگرایی و هم‌افزایی برای تولید خوب و استاندارد در حوزه سینمای مقاومت است.

در ادامه این نشست، مباحثی چون جایگاه نشست «سینمای مقاومت» در سینمای حرفه‌ای، نیاز سینمای کشور به «سینمای مقاومت»، سیاستگذاری‌ و راهبری حوزه دفاع مقدس، بررسی وظایف هنرمند و مدیران هنری، تقویت تکنولوژی در سینمای مقاومت و ضرورت اصلاح چرخه نمایش برای فیلم‌های دفاع مقدس مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.