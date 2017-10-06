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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

ظریف در حاشیه مراسم تشییع طالبانی:

همه به راه «مام‌ جلال» که سمبل وحدت عراق بود بازگردند

همه به راه «مام‌ جلال» که سمبل وحدت عراق بود بازگردند

وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد: همه در کردستان عراق به راه «مام‌ جلال» که سمبل وحدت و تمامیت ارضی عراق بود بازگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین مقام میهمان شرکت کننده در مراسم تشییع ، تاج گلی نثار پیکر مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق کرد.

وی در حاشیه مراسم تشییع مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق در گفتگویی بار دیگر بر حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران دوست همیشگی مردم عراق از جمله کردهای این کشور است و اشتباهات راهبردی برخی افراد را به حساب مردم کرد عراقی نمی‌گذارد.

وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد: همه در کردستان عراق به راه "مام‌ جلال" که سمبل وحدت و تمامیت ارضی عراق بود بازگردند.

ظریف زنده یاد جلال طالبانی را دوست ایران و مبارزی خستگی ناپذیر علیه دیکتاتوری صدام حسین و کسی که همواره برای وحدت و تمامیت ارضی عراق مجاهدت نمود یاد کرد و نام و یاد وی را گرامی داشت.

کد مطلب 4105913

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