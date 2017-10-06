ضریب امنیت و کاهش جرایم در سطح جزیره هرمز مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرحسینی پیش ازظهر جمعه در بازدید از پاسگاه انتظامی جزیره هرمز بیان داشت: افزایش ضریب امنیت و کاهش جرایم در سطح جزیره هرمز نشان‌گر برنامه‌ریزی و مدیریت مستمر و هوشمند نیروی انتظامی و ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی تلاشگران عرصه امنیت است.

میر حسینی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی ماموران نیروی انتظامی هرمز گفت: امروز اگر جزره هرمز را با افتخار جزو شهرهای برتر از نظر امنیت معرفی می‌کنیم بخش عمده‌ای از آن نتیجه تلاش‌های نیروی انتظامی است.

بخشدار هرمز خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین سرمایه های پلیس جلب اعتماد مردم است و ماموران انتظامی برای اجرای بهتر ماموریت های خود به این اعتماد نیازمند است.

میر حسینی تاکید کرد: چگونگی برخورد ماموران با مردم در کیفیت زندگی مردم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت پس پلیس باید در برخورد با مردم با احترام برخورد نماید.

وی برنقش فرهنگ در تامین امنیت پایدار در جزیره تاکید کرد و گفت: قانون باید توسط نهادها و دستگاه های اجرایی در جامعه اسلامی نهادینه شود.

بخشدار هرمز ادامه داد: برقراری نظم یکی از وظایف پلیس است پس خود پلیس باید به عنوان برقرار کننده نظم و امنیت خود نیز دارای نظم معنوی و ظاهری باشد.

میرحسینی با اشاره به حضور بیش از یک ساله پاسگاه انتطامی در جزیره هرمز اظهار داشت : افزایش ضریب امنیت و کاهش جرایم در سطح جزیره هرمز نشان‌گر برنامه‌ریزی و مدیریت مستمر و هوشمند نیروی انتظامی و ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی تلاشگران عرصه امنیت است.

بخشدار هرمز گفت: مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حافظان نستوه امنیت جامعه ما هستند که برای تامین امنیت مردم همواره آماده جانفشانی در این مسیر هستند.

نماینده عالی دولت در هرمز اظهار کرد: مردم پلیس را حافظ جان و ناموس خود می دانند و با توجه به گستردگی و تنوع ماموریت های پلیس با سایر سازمان ها باید سختی کار و خدمت به مردم را با اخلاق حسنه و مردم داری و رضای الهی به انها هدیه دهیم.

بخشدار هرمز در این بازدید از قسمت‌های مختلف این پاسگاه انتظامی دیدن کرد و در جریان نحوه ارائه خدمات به مردم قرار گرفت.