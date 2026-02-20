۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

دستگیری ۲ لیدر اصلی اغتشاشات در جزیره هرمز

دستگیری ۲ لیدر اصلی اغتشاشات در جزیره هرمز

بندرعباس- فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) هرمز از شناسایی و دستگیری دو نفر از لیدرهای اصلی که در فضای مجازی و سطح جزیره به دنبال ایجاد اغتشاش و ناامنی بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت‌الله سالاری در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی فراخوان گروهک‌های معاند و ضدانقلاب برای ایجاد آشوب، اعتصابات غیرقانونی و تخریب اموال عمومی در برخی نقاط کشور، نیروهای بسیجی به همراه همکاران انتظامی با بهره‌گیری از توان تخصصی، رصد دقیق اطلاعاتی و اشراف فنی، موفق به شناسایی دو عنصر هدایتگر و لیدر اصلی در فضای مجازی و سطح جزیره هرمز شدند.

وی افزود: این افراد که در صدد تحریک جوانان برای برهم زدن نظم عمومی بودند، با همکاری اطلاعات سپاه سیدالشهدا(ع) و پاسگاه انتظامی جزیره در یک عملیات ویژه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) جزیره هرمز تأکید کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی تا آخرین نفر در اولویت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی قرار دارد و اطلاعات سپاه با اشراف کامل بر تحرکات مخرب، هرگونه اقدام علیه امنیت مردم را رصد و خنثی خواهد کرد.

سرهنگ سالاری با اشاره به نقش فضای مجازی به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی نفوذ دشمن، از خانواده‌ها خواست مراقب رفتار فرزندان خود در این فضا باشند و هشدار داد: حتی یک لایک یا همراهی ناخواسته می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده امنیتی شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی آگاهانه مردم با سربازان امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و پاسگاه انتظامی، از تمامی شهروندان هوشیار جزیره هرمز خواست هرگونه تحرکات مشکوک را به ستاد خبری اطلاعات سپاه با شماره ۱۱۴ گزارش دهند.

